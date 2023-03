Τεχνολογία - Επιστήμη

Γέφυρα Σερβίων: Απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων που οδήγησαν στο κλείσιμο της γέφυρας στα Σέρβια. Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.



Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, από το βράδυ της Πέμπτης 16 Μαρτίου, απαγορεύεται η διέλευση παντός τύπου οχημάτων από την γέφυρα Σερβίων, στην Κοζάνη.

Η Περιφερειακή Αρχή, προχώρησε σε αυτή την απόφαση, έπειτα από εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων που διαπίστωσαν ότι υπάρχει συνεχής διεύρυνση των ρωγματώσεων στους τένοντες της γέφυρας με κίνδυνο την κατάρρευση μέρους του οδοστρώματος. Με την βοήθεια της Τροχαίας Κοζάνης η ρύθμιση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων γίνεται από τη γέφυρα Ρυμνίου, ενώ η κίνηση για τα ΙΧ φορτηγά γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού είτε προς Θεσσαλονίκη είτε προς Μέτσοβο - Καλαμπάκα.

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι «εργαζόμαστε ασταμάτητα για την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών για την περιοχή».

Χθες το πρωί, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης με εντολή της προς στην Αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στην οποία τονίζει την ανάγκη «να ληφθούν μέτρα παντελούς απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην γέφυρα εάν διαπιστωθεί η παραμικρή πιθανότητα κινδύνου κατάρρευσής της».

Η υψηλή Γέφυρα Σερβίων είναι μία από τις μακρύτερες γέφυρες στην Ελλάδα, μήκους 1.372 μέτρων, αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού Κοζάνης - Λάρισας και συνδέει τη δυτική Μακεδονία με την Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή ο επιθεωρητής και δυο σταθμάρχες

Αντιδράσεις και έρευνα από την ΓΑΔΑ για το περιστατικό με τον γερανό της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Conference League: οπαδός της Σίβασπορ έσπασε την μύτη ποδοσφαιριστή (εικόνες)