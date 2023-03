Κοινωνία

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Στο μικροσκόπιο τα ταξίδια της «Μαρίας Τσάλλα». Ποια είναι τα στοιχεία για τον σύζυγό της. Πώς την ανακάλυψε η ΕΥΠ.



Ενας ηλεκτρονικός υπολογιστής που βρέθηκε στο διαμέρισμα της οδού Αρριανού στο Παγκράτι και τα ταξίδια που πραγματοποίησε μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας στο διάστημα μέχρι την αποκάλυψη της πραγματικής της ταυτότητας ενδέχεται να ρίξουν φως στη μυστική δράση της Ρωσίδας Irena S. στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους, η συγκεκριμένη γυναίκα με πλαστά στοιχεία «Μαρία Τσάλλα» δρούσε ως κατάσκοπος της Ρωσίας, με τα ίχνη της να εντοπίζονται στην Ελλάδα ήδη από το 2018. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, πάντως, σημειώνουν ότι δεν έχουν διαπιστωθεί επαφές της με στελέχη της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Ενα από τα στοιχεία που κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε αναπτύξει μυστική δράση στη χώρα είναι ότι και ο σύζυγός της –επίσης Ρώσος υπήκοος– ζούσε στη Βραζιλία με ψεύτικα στοιχεία Daniel Campos. Ουδείς από τους δύο συνελήφθη, καθώς φέρεται να επέστρεψαν στη Ρωσία ήδη από τον Ιανουάριο. Για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται στις αρχές του έτους, όταν ενημερώθηκε για τον ύποπτο ρόλο της «Μαρίας Τσάλλα».

Ακολούθησε έρευνα στο ληξιαρχείο Αμαρουσίου και διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει από το αρχείο σελίδες αντικαθιστώντας τες με άλλες, που όμως είχαν τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα. «Υπήρχε ανακολουθία ανάμεσα σε έγχαρτο και ηλεκτρονικό αρχείο», δήλωσε στην «Κ» αρμόδια κυβερνητική πηγή.

Τα στελέχη της ΕΥΠ με τη βοήθεια δυτικών μυστικών υπηρεσιών ταυτοποίησαν τη μυστηριώδη γυναίκα διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για υπήκοο Ρωσίας υπό στοιχεία Irena A. S. Διαπίστωσαν ακόμη ότι είχε έρθει στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας αρχικά ένα πλαστό διαβατήριο χώρας της Λατινικής Αμερικής καθώς και ότι το 2018 εξέδωσε ληξιαρχική πράξη γέννησης με στοιχεία που αντιστοιχούσαν σε «θνησιγενές βρέφος» με ημερομηνία γέννησης και θανάτου Δεκέμβριος 1991. Ακολούθως, η Μαρία Τσάλλα ή Irena καταχωρίστηκε στο δημοτολόγιο του Δήμου Αλιβερίου.

Τα τελευταία χρόνια είχε ανοίξει κατάστημα με πλεκτά στην οδό Αρριανού στο Παγκράτι, όπου και ζούσε. Απασχολούσε υπάλληλο που όμως δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό, ενώ φέρεται να είχε και ερωτικό δεσμό με Ελληνα που επίσης δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό για την πραγματική ταυτότητα και δράση της συντρόφου του. Είχε ερασιτεχνική σχέση με τη φωτογραφία, διατηρώντας μάλιστα σχετικούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Τον Ιανουάριο εγκατέλειψε την Ελλάδα και ταξίδεψε στη Ρωσία αφήνοντας πίσω όλα τα προσωπικά της αντικείμενα. Ενόσω απουσίαζε επικοινώνησε τηλεφωνικά με την υπάλληλό της και τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ενημερώνοντάς τους ότι δεν θα επιστρέψει για λόγους υγείας, φροντίζοντας πάντως να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητές της.

Σχεδόν ταυτόχρονα με εκείνη, στη Ρωσία φέρεται να επέστρεψε και ο σύζυγός της, που δρούσε με ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας στη Βραζιλία. Και εκείνος διατηρούσε εκεί ερωτική σχέση και μάλιστα η σύντροφός του φέρεται να ανησύχησε και να κατήγγειλε στις αρχές και δημοσίως την εξαφάνισή του. Μια από τις εκτιμήσεις θέλει τις ρωσικές αρχές να υποχρεώθηκαν να ανακαλέσουν και τους δύο πίσω στη Ρωσία φοβούμενες ότι λόγω του θορύβου που προκλήθηκε στη Βραζιλία το ανδρόγυνο θα εντοπιζόταν.

Στη διάρκεια του 2022 έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τέσσερις πανομοιότυπες υποθέσεις με τη δράση μυστικών πρακτόρων με αυτά τα χαρακτηριστικά σε Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σλοβενία.

