Παράξενα

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Νεαροί... τύφλα στο μεθύσι πετούσαν εκσφενδόνιζαν καρέκλες σε διερχόμενα αυτοκίνητα και σήκωσαν στο πόδι μία ολόκληρη γειτονιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, καθώς μια ομάδα μεθυσμένων νεαρών άρχισε να πετάει… καρέκλες σε διερχόμενα αυτοκίνητα!

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι νεαροί, που φιλοξενούνται στη δομή μεταναστών – προσφύγων στο Κουτσόχερο, αρχικά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στην πλατεία του χωριού Μάνδρα. Αφορμή στάθηκε μια συναλλαγή τους στο περίπτερο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια οι νεαροί – που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ – σταμάτησαν στη διασταύρωση προς τον καταυλισμό, στο δρόμο Λάρισας – Τρικάλων και άρχισαν να πετούν καρέκλες και ό,τι άλλο βρήκαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα!

Πηγή: onlarissa.gr

