Κοινωνία

Τέμπη - Λύτρας για αποζημιώσεις: Οι συγγενείς θυμάτων να προσέξουν τι θα υπογράψουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας για τις αποζημιώσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις τις οποίες ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει η Hellenic Train στους συγγενείας των θυμάτων αλλά και σε τραυματίες που επέβαιναν στο μοιραίο τρένο, ο κ. Λύτρας είπε ότι με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία είναι υποχρεωμένοι να δώσουν κάποιες αποζημιώσεις.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε όσοι πάρουν τις αποζημιώσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην υπογράψουν κάτι που να λέει ότι παραιτούνται από τα δικαιώματά τους

Τόνισε, πάντως, ότι αυτή την στιγμή δεν ενδιαφέρει κανέναν η αποζημίωση και ότι έχει «παγώσει ο χρόνος» μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σημείωσε ότι αναμένουν τα πορίσματα που θα βγουν, ανέφερε ότι από την πλευρά τους θα ορίσουν τεχνικούς συμβούλους, ενώ αναφερόμενος στον σταθμάρχη είπε ότι απ’ όσο ο ίδιος γνωρίζει δεν είχε λάβει εκπαίδευση για την τηλεματική.





Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Αντιδράσεις και έρευνα από την ΓΑΔΑ για το περιστατικό με τον γερανό της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Μίμης Παπαϊωάννου: Τελευταίο “αντίο” στον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου