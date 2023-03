Life

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)

Τη φήμη του ως ...γδάρτης επιβεβαίωσε ο Μάρτιος, αφού στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής έπεσε χιόνι λίγο προτού διαβούμε το κατώφλι της άνοιξης.

Συγκεκριμένα, νιφάδες χιονιού έπεσαν στον Χορτιάτη, το Ασβεστοχώρι, το Φίλυρο, αλλά και στον Σοχό και τη Δορκάδα, χωρίς πάντως να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Κλειστός έμεινε έως τις 8 το πρωί ο επαρχιακός δρόμος Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στα ορεινά της Χαλκιδικής, όπως τον Ταξιάρχη και την Αρναία, που «ντύθηκαν» στα λευκά, ενώ παρόμοιο είναι το σκηνικό σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο τόσο στην Ημαθία όσο και στο Κιλκίς. Η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου των νομών αυτών διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Τα «δόντια» του έδειξε ο καιρός και στη Δυτική Μακεδονία, όπου καταγράφηκαν χιονοπτώσεις στην Κοζάνη και τη Φλώρινα, ενώ ο υδράργυρος το πρωί έπεσε κάτω από το μηδέν.

Τρίκαλα: Στους 20 πόντους το χιόνι στα ορεινά

Τους 20 πόντους έφτασε το χιόνι στις ορεινές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αν και βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου, και σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις μετακινήσεις στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφιστά την προσοχή των οδηγών στις μετακινήσεις τους, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή και στα πεδινά της Περιφέρειας Τρικάλων.

Καρδίτσα: Χιόνι και στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Μέχρι τα 15 εκατοστά έχει φτάσει το χιόνι στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Νούσιο σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ να εφιστά την προσοχή των οδηγών κατά τις μετακινήσεις τους στα σημεία που υπάρχει χιόνι.

Ο ίδιος τονίζει πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ πτωτικά κινείται κι η θερμοκρασία στην Π.Ε. Καρδίτσας. Έξι μηχανήματα της Π.Ε. Καρδίτσας επιχειρούν σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο και όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί.

