Κοινωνία

Τέμπη - Πατέρας Ελπίδας στον ΑΝΤ1: Τι απαντά σε όσους τον χαρακτήρισαν “τέρας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελπίδας απαντά σε όσους τον "έκραξαν" για τη στάση που πήρε μετά τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα, της 28χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στην σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, σπάει την σιωπή του και απαντά για πρώτη φορά μέσω της εκπομπής, "Το Πρωινό" σε όσους τον "εκραξαν" για την δήλωση πως τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους συγγενείς των θυμάτων, "είναι βάλσαμο στην ψυχή του".

«Συντετριμμένη είναι ολόκληρη η οικογένεια. Εμείς, ήμασταν δεμένη οικογένεια. Είπαμε το τελευταίο αντίο στην κόρη μας. Το καημένο, βγήκαν τα αποτελέσματα στη σχολή του και τα είχε όλα δέκα. Που είναι να τα δει; Στο χώμα; Βγήκε η βαθμολογία και τα είχε δεκάρια το καμάρι μου» ανέφερε αρχικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, εμφανώς συγκινημένος ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελπίδας.

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που έλαβε μετά τη δήλωσή του, ο κύριος Χούπας είπε: «Δε με αγγίζουν αυτά. Τα πικρόχολα σχόλια δε με αγγίζουν καθόλου. Το τι θα πει ο κάθε π….. στο facebook δε με ενδιαφέρει καθόλου. Ένα μέρος όσων είπα αγνοήθηκε. Αν είσαι γονιός με καταλαβαίνεις. Όλα τα πλούτη του κόσμου».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για τον αθλητή στίβου που σκοτώθηκε (εικόνες)

Παρέμβαση εισαγγελία για διακίνηση “ροζ” βίντεο μαθήτριας σε γυμνάσιο