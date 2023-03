Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακευτικοί σύλλογοι: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό τους

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Φαρμακευτικων Συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας.



Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών», όπου μετά από 94 χρόνια εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Φαρμακευτικων Συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Υγείας, σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί.

η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο, αφενός μεν, απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε, που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ.

