Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων για όλα τα ταμεία.



Οι πληρωμές για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΕΦΚΑ για τον μήνα Απρίλιο πρόκειται να καταβληθούν μετά την 25η Μαρτίου 2023.

Ειδικότερα οι ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων είναι οι εξής:

Tρίτη 28 Μαρτίου 2023 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τους τέως φορείs: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.