Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι δυο σταθμάρχες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πόρτα του εφέτη ανακριτή Λάρισας πέρασαν οι δυο σταθμάρχες. Προθεσμία έλαβε και ο επιθεωρητής.

Την πόρτα του εφέτη ανακριτή Λάρισας πέρασαν το πρωί της Παρασκευής οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για το δυστύχημα στα Τέμπη, οι δύο σταθμάρχες, ενώ απολογήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος, ο επιθεωρητής, που -μέχρι στιγμής- εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι δύο σταθμάρχες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 24 Μαρτίου οπότε αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή για το τι ακριβώς συνέβη το βράδυ του δυστυχήματος.

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε και ο επιθεωρητής κυκλοφορίας που οδηγήθηκε ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή Λάρισας

Όπως έγινε γνωστό, ο επιθεωρητής θα απολογηθεί στις 30 Μαρτίου.

Στόχος του εφέτη ανακριτή είναι να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές Αρχές για τα αίτια και τις ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σημειώνεται πως ο ανακριτής έχει στα χέρια του μία ογκώδη δικογραφία, την οποία μελετά, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για μία υπόθεση πολύπλοκη και με πολλές παραμέτρους, τόσο για τα αίτια του δυστυχήματος όσο και για την εμπλοκή προσώπων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)