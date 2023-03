Κοινωνία

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 14-03-2023/1200 επικαιροποιήθηκε.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, προβλέπονται σχυρές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί του Σαββάτου (18-03-2023) στην Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, ωστόσο η κακοκαιρία στη χώρα βρίσκεται σε αποδρομή, καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Παρασκευής κυρίως στα ανατολικά και νότια και οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη αναμένεται να είναι τοπικά έντονες και να έχουν διάρκεια. Στο νότιο Αιγαίο αναμένονται και τοπικές καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.

Ωστόσο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια, αλλά θα διατηρηθούν στα νότια νησιωτικά τμήματα για να οδεύσουμε σε ενα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμαίνεται περί τους 13 με 17 βαθμούς Κελσίου.

