Αύξηση κατώτατου μισθού: Τι αλλάζει για τους εργαζομένους

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι και ποια επιδόματα αυξάνονται. Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.



«Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ τον μήνα από 1ης Απριλίου επιβάλλεται από τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων και στηρίζεται στη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια η οικονομία. Είναι μία αύξηση σημαντική και δίκαια, που λαμβάνει υπόψη αφενός μεν το χρέος για στήριξη των εργαζόμενων, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένου εισαγόμενου πληθωρισμού αφετέρου δε τις αντοχές των επιχειρήσεων».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας σήμερα σε συνέντευξη Τύπου την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στα 780 ευρώ και 34,84 ευρώ αντίστοιχα, από 1ης Απριλίου, ύστερα από τη διαβούλευση με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, που προηγήθηκε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράγοντες: η ανεργία, η οποία από 17,5% το 2019 έπεσε στο 10,8% τον Ιανουάριο, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που προκύπτει από την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η ανάκαμψη της οικονομίας που αναμένεται να συνεχιστεί εφέτος, η πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος, αν και αποκλιμακώνεται, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο το ΑΕΠ και το ύψος του κατώτατου μισθού.

Σημείωσε ωστόσο ότι η ανεργία δεν πέφτει αυτόματα. «Έπεσε από το 17,5% στο 10,8%, γιατί συνέτρεξαν μία σειρά πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, δηλαδή κυβερνητική σταθερότητα, σοβαρότητα και θετικό κλίμα στην οικονομία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, η ανεργία θα πάρει και πάλι τον ανήφορο», τόνισε.

Παρουσιάζοντας αναλυτικότερα τις κυβερνητικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στα εξής:

Εξέλιξη του κατώτατου μισθού: Από 650 ευρώ το 2019 αυξήθηκε σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και 780 ευρώ από τον Απρίλιο του 2023. Σωρευτικά, η αύξηση διαμορφώνεται στο 20%. Αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα άδειας (το γεγονός δηλαδή ότι καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο) ο κατώτατος μισθός σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στα 910 ευρώ ή 152 ευρώ τον μήνα περισσότερα σε σχέση με το 2019. Καθαρές αποδοχές: Ο καθαρός μισθός μετά από φόρους και εισφορές γίνεται 667 ευρώ τον μήνα (778 με δώρα και επίδομα άδειας) από 548 ευρώ το 2019 (639 με δώρα και επίδομα άδειας). Συνολικά, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα εισπράττουν τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, καθώς οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ το 2019 σε 9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ ή 21,8%). Πλήθος εργαζόμενων που καλύπτονται: Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 585.000, κατά 60.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2021. «Αυτό δείχνει τη δυναμική της οικονομίας, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό τώρα παίρνουν υψηλότερες αμοιβές», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Υπενθύμισε επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», οι μέσες αμοιβές το 2022 αυξήθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με το 2019. Τριετίες: Έχουν ρυθμιστεί από το 2012 και τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει αυτή τη ρύθμιση. Όσοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον μία τριετία στην εργασία τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, έχουν επιπλέον αποδοχές, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Σύγκριση με την ΕΕ: Με την αύξηση, που αποφασίστηκε, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό, από την 13η θέση προηγουμένως. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από 18η προηγουμένως. «Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά η εξέλιξη δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά σκαλοπάτια και ότι μία σοβαρή διακυβέρνηση με μία δυναμική οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη θετικότερα αποτελέσματα», τόνισε ο υπουργός. Σύγκριση με τον πληθωρισμό: Από το 2019 μέχρι και το 2023, με βάση τις προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται κατά 15,1%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στο ίδιο διάστημα είναι 20%, δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό. Προεκλογικές δεσμεύσεις: Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί προεκλογικά για διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με το ΑΕΠ. Από το 2019, (δεδομένου ότι μεσολάβησε ύφεση του 2020 τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω του κορονοϊού), έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,5%, που σημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι τριπλάσια. «Όχι μόνο τηρήσαμε την δέσμευση, αλλά προχωρήσαμε πολύ περισσότερο», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε ακόμη σε σειρά μέτρων υπέρ των εργαζομένων, που εφαρμόζει η κυβέρνηση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, όπως η επιδότηση στην κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου, η προπληρωμένη κάρτα για αγορά καυσίμων κίνησης, το market pass, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κ.ά..

Σε ερώτηση για τις ασφαλιστικές εισφορές, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι ισχύει η δέσμευση του πρωθυπουργού για περαιτέρω μείωση (πέρα από τη μείωση κατά 4,4 μονάδες που έχει ήδη εφαρμοστεί). «Η γενική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα επιτρέψει να προχωρήσουμε με πολύ πιο δομημένο τρόπο στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα οδηγήσει σε έλεγχο της παραβατικότητας και περισσότερη ασφαλιστική ύλη», τόνισε. Εξάλλου, αναφορικά με την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας, μέχρι το φθινόπωρο, πρότεινε 800 ευρώ, ενώ τώρα προτείνει 880 ευρώ, υπερακοντίζοντας στη ΓΣΕΕ που πρότεινε 826 ευρώ. «Κατά το βασιλικότερος του βασιλέως, εμφανίζεται εργατικότερος των εργατών. Αν εμείς φθάναμε στα 880 ευρώ, θα έλεγε ότι εννοούσε 980. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο σοβαρή πολιτική», τόνισε ο υπουργός.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Φτάσαμε εδώ, γιατί αντέχει η οικονομία και η οικονομία αντέχει, γιατί μειώθηκαν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, απλουστεύθηκε το αδειοδοτικό περιβάλλον και έχει σταλεί μήνυμα σοβαρότητας και εμπιστοσύνης στους επενδυτές. Προχωρούμε μπροστά μην ξεχνώντας ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά και ότι δεν μπορούν να υπάρξουν και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Θέλουμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, το αναπτυξιακό με το κοινωνικό μέρισμα. Αυτά υπηρετούν οι σημερινές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό».

Λοιπά επιδόματα που αυξάνονται μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Επίδομα: Ποσό

Ειδική παροχή μητρότητας : Κατώτατος μισθός Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια Άλλα εποχικά (δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθίου Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% - 90% του κατώτατου μισθού Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς

Μασούτης (ΚΕΕΕ): Θετική η αύξηση του κατώτατου μισθού για επιχειρήσεις, εργαζομένους, κοινωνία Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα των 780 ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, βρίσκει σύμφωνους τους επιχειρηματίες στο σύνολό τους, καθώς ως μέτρο καταφέρνει να ισορροπήσει τη διαφορά η οποία προκύπτει από της αύξηση του πληθωρισμού και τον ρυθμό ανάπτυξης αλλά και την αύξηση στο κόστος λειτουργίας σχεδόν όλων των επιχειρήσεων, αναφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση, έπειτα από συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αποφάσισε την αύξηση αυτή με γνώμονα να δύνανται να την υποστηρίξουν, τόσο οι μικρομεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, από όλους τους κλάδους της παραγωγικής οικονομίας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υποστήριξε και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν τον πρωταρχικό πυλώνα της ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η νέα αύξηση κατά 9,4%, η οποία θα προστεθεί στις δύο αυξήσεις της προηγούμενης περιόδου, παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες δράσεις και τα νέα προγράμματα για την ενίσχυση της εργασίας, έχουν σκοπό αφενός την τόνωση της απασχόλησης και αφετέρου τη μείωση της ανεργίας – η οποία υπολογίζεται κατά περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες. "Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των αποδοχών, με μια σειρά από μέτρα, όπως φοροαπαλλαγές και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, συνιστούν θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, αλλά και συνολικά για την κοινωνία" δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννης Μασούτης.