Ανδρουλάκης: Η ενίσχυση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα

Μήνυμα ότι για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η ενίσχυση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα, επανέλαβε από την Ιεράπετρα την οποία επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για το δυστύχημα στα Τέμπη και τον κατώτατο μισθό.

Ο κ. Ανδρουλάκης που είχε συνάντηση με το διοικητή, το Σύλλογο Γιατρών, των Εργαζομένων και φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, που του μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ωοσοκομείο, ανέφερε ότι μετά και την πανδημία «υπάρχει τεράστια αύξηση των δαπανών ιδιωτικής υγείας για των ελληνικό λαό» και πως για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του ΕΣΥ, με αξιοποίηση του 10% των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να κάνουμε ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας και να δώσουμε κίνητρα σε ειδικότητες που υπάρχει έλλειψη και βέβαια οικονομικά κίνητρα σε όλους τους υγειονομικούς, όχι μόνο τα παλαμάκια της πανδημίας».

Για το Νοσοκομείο της Ιεράπετρας είπε ότι πρέπει «να ενταχθεί στα νοσοκομεία τύπου Α' ώστε, η μεγάλη ανάγκη για προσωπικό να καλυφθεί μέσα από τα κίνητρα, όχι με συμβασιούχους και επικουρικούς αλλά με μόνιμο προσωπικό».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό λέγοντας ότι «εύχομαι να είναι η τελευταία παρέμβαση του κράτους για τον κατώτατο μισθό» σημειώνοντας ότι στο εξής αυτός θα πρέπει να «καθορίζεται μέσα από διαπραγματεύσεις που θα αφορούν τους εργαζόμενους και τους φορείς» και συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να λειτουργήσουν ξανά οι τριετίες, για να υπάρχουν μισθοί αξιοπρέπειας».

«Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους αδύναμους εργαζόμενους, έχουμε χρέος να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα στα ευρωπαϊκά πρότυπα και βέβαια να λειτουργήσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής και με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση στο Ηράκλειο όπου αναπτύχθηκαν άξονες του Οικονομικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «για να πέσει το κόστος ζωής, πρέπει να παράσχουμε υπηρεσίες και κοινωνική κατοικία σε εκτεταμένα προγράμματα, ώστε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που οδηγείται σε ακραίες καταστάσεις οικονομικών ανισοτήτων, να δει μια μεγαλύτερη προοπτική» συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να μπούμε εμπόδιο στον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας.

«Ο κ. Τσίπρας έλεγε "σεισάχθεια" και άνοιξε την πόρτα να πάρουν τα funds την περιουσία του ελληνικού λαού. O κ. Μητσοτάκης εκτέλεσε εντελώς το νόμο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεσμεύομαι ότι θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό που να οδηγήσει τα funds σε διαπραγματεύσεις διαφάνειας, με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ρυθμίσουν τα δάνειά τους» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας επίσης ότι πρέπει α υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας «στα πρότυπα του νόμου που εμείς φτιάξαμε το 2010», αλλά και 120 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ «για όλους τους πολίτες και όσους τηρούν τις ρυθμίσεις τους 30% μείωση του κεφαλαίου».

Για το δυστύχημα στα Τέμπη επανέλαβε ότι «έχουμε ανάγκη ένα κράτος που θα εγγυάται την ασφάλεια και την προοπτική του ελληνικού λαού και όχι ένα κράτος πελατειακό λάφυρο στα χέρια των εκάστοτε κυβερνόντων που θα το χρησιμοποιούν με πελατειακούς όρους μόνο και μόνο για να διασφαλίζουν τις καρέκλες τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση προκειμένου «να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές και να κάνουμε τα παιδιά μας να μείνουνε στην Κρήτη και την Ελλάδα», ενώ για τα αυξημένο κόστος παραγωγής είπε ότι «το κράτος πρέπει να καλύψει το ποσοστό που αφορά στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση» προτείνοντας ένα σχήμα με «εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες, μόνο για κτηνοτρόφους, αγρότες και μεταποιητές» και όχι, όπως τόνισε, «καλώδιο διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα» .

«Ό,τι και αν φαντάζονται κάποιοι, θα είμαστε εμπόδιο. Οι φυσικοί πόροι και το νερό είναι προτεραιότητα να είναι στα χέρια του δημοσίου, στα χέρια του λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης που συμπλήρωσε από την Ιεράπετρα ότι «εάν δεν κάνουμε μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις και μεγάλα έργα, θα μιλάμε για το κόστος στο νερό χρήσης, τις επόμενες δεκαετίες». Τέλος αναφέρθηκε και στην έλλειψη εργατών γης, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση πρέπει να έχει μια βάση «μακροπρόθεσμη που θα δίνει τη δυνατότητα να έρχονται στην Ελλάδα μετανάστες οι οποίοι θα αξιοποιούνται με όρους μιας κοινωνικής αποδοχής με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ώστε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες».

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στην Ιεράπετρα και με πολίτες που τον υποδέχθηκαν και αντάλλαξαν μαζί του απόψεις. Επόμενος σταθμός του κ. Ανδρουλάκη στην Ανατολική Κρήτη, είναι ο Άγιος Νικόλαος.

