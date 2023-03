Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “Mundo Nuevo”: Νέα δικάσιμος για τους συλληφθέντες

Ελεύθεροι οι 15 συλληφθέντες για τη «Mundo Nuevo», λόγω απουσίας μαρτύρων.

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την παραπομπή τους στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, οι 15 συλληφθέντες που επιχείρησαν να ανακαταλάβουν κτίριο, ιδιοκτησίας του δήμου Θέρμης, το οποίο τελούσε παλαιότερα υπό κατάληψη (γνωστή ως «Mundo Nuevo» ), στη συμβολή των οδών Σιατίστης και Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, λόγω απουσίας μαρτύρων, ορίζοντας νέα δικάσιμο για το τέλος του μήνα, και τους άφησε ελεύθερους. Προηγουμένως, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατηγορούμενους.

