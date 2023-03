Οικονομία

Credit Suisse: Πτώση 11,10% στη μετοχή της - Ανησυχία στις διεθνείς αγορές

«Βουτιά» καταγράφει η μετοχή της Credit Suisse. Συνεδριάζει το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Ισχυρή πτώση καταγράφει η μετοχή της Credit Suisse, μία ημέρα μετά την ανάπαυλα που της έδωσε η βοήθεια που προσέφερε η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.

Η μετοχή της ελβετικής τράπεζας σημείωνε πριν από λίγα λεπτά πτώση κατά 11,10% στο 1,7975 ελβετικά φράγκα, καθώς η τράπεζα πασχίζει να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή είχε υποχωρήσει έως και τα 1,55 ελβετικά φράγκα την Τετάρτη με άγριο sell - off που είχε φτάσει στο -25%, ενώ χτες ανέκαμψε με ράλι 19% που την έφερε στα 2,022 φράγκα στον απόηχο της ένεσης ρευστότητας ύψους 50 δισ. από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.

Συνεδριάζει το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Συνέρχεται σήμερα σε ειδική συνεδρίαση το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να συζητήσει την πίεση στον τραπεζικό τομέα μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στην αγορά.

«Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει για να ανταλλάξει απόψεις και να ενημερώσει τα μέλη για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα», δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ.

Είχε προηγηθεί μία αντίστοιχη ad hoc συνεδρίαση στις αρχές της εβδομάδας, ενώ η σημερινή πραγματοποιείται μετά τη χθεσινή αύξηση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την ΕΚΤ.

Ο διοικητής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της ΕΚΤ αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και στέλνει μήνυμα ισχυρής εμπιστοσύνης στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

«Οι γαλλικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πολύ σταθερές», είπε ο κεντρικός τραπεζίτης σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό.

«Θεωρώ ότι στείλαμε ισχυρό και διπλό σήμα εμπιστοσύνης που αντανακλά τόσο την εμπιστοσύνη στην αντιπληθωριστική στρατηγική μας όσο και την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών και γαλλικών τραπεζών», πρόσθεσε.

Αν και η ΕΚΤ έχει «τα εργαλεία για να διασφαλίσει τη ρευστότητα των τραπεζών», ο Βιλερουά είπε ότι είναι απίθανο να χρειασθεί να τα χρησιμοποιήσει καθώς «οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι στην ίδια κατάσταση με τις αμερικανικές».

