“Είμαστε Μαζί”: Backstage βίντεο λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Πρεμιέρα για την εκπομπή "Ειμαστε Μαζί" το Σάββατο στις 17:00 στον ΑΝΤ1.

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg μας περιμένουν το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 17:00 στον ΑΝΤ1.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής μάς προσκαλούν στην υπέροχη παρέα τους με ένα backstage video:



«Είμαστε Μαζί»: Έρχεται ζωντανά, από αύριο, Σάββατο 18 Μαρτίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 17:00 στον ΑΝΤ1!



Αισιοδοξία, θετική ενέργεια, συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμοί, ψηφοφορίες, ενεργή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών, και αυθόρμητες στιγμές.

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!



Σημείωση: Εκτάκτως αυτή την Κυριακή 19 Μαρτίου η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 16:00, λόγω της μετάδοσης του 2ου Grand Prix της Formula 1.





