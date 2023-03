Αθλητικά

Champions League: Πρόωρος τελικός και “εμφύλιος” στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα, αλλά και τις διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό.

Πρόωρο τελικό ανέδειξε η κλήρωση για τα προημιτελικά του Champions League, καθώς τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, θα αναμετρηθούν στην φάση των «8». Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (11 ή 12/4), ενώ οι Βαυαροί του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, θα φιλοξενήσουν τους «πολίτες» στις 18 ή 19 του ίδιου μήνα.

Τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια, είναι εξίσου αμφίρροπα, με την Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Τσέλσι, την Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου την Ίντερ και την Μίλαν την Νάπολι στον ιταλικό «εμφύλιο».

Όσον αφορά τους ημιτελικούς, η νικήτρια από τα ιταλικά ντέρμπι, θ' αντιμετωπίσει (9-10 και 16-17 Μαϊου) την ομάδα που θα επικρατήσει από τις αναμετρήσεις Μπενφίκα-Ιντερ, ενώ η ομάδα που θα προκριθεί από τον πρόωρο τελικό της Σίτι με την Μπάγερν, θα παίξει με την νικήτρια των αγώνων της Ρεάλ με την Τσέλσι.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)