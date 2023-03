Κόσμος

ΝΑΤΟ: Η Τουρκία άναψε το” πράσινο φως” για την ένταξη της Φινλανδίας

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα με τον Φινλανδό ομόλογο του, Σάουλι Νιινίστο. Τι είπε για την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, καταθέτοντας στο τουρκικό κοινοβούλιο την επικύρωση της αίτησης ένταξης της Φινλανδίας.

«Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ στο κοινοβούλιό μας», δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Φινλανδό πρόεδρο

Η Τουρκία και η Ουγγαρία είναι οι μόνες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το αίτημα που έκαναν πέρσι Φινλανδία και Σουηδία για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογό του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τη Σουηδία για θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και ότι η προσπάθεια ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί άμεσα από τα μέτρα που θα ληφθούν.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Fidesz δήλωσε σήμερα ότι το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας θα ψηφίσει στις 27 Μαρτίου για την επικύρωση της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και η κυβερνώσα συμμαχία κομμάτων της πλειοψηφίας θα εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη.

Ο Μάτε Κότσις ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook πως η κοινοβουλευτική ομάδα του Fidesz θα αποφασίσει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ "αργότερα" χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

«Θα φέρουμε την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο (για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ) στις 27 Μαρτίου και θα ψηφίσουμε ομόφωνα 'ναι'», ανέφερε ο Κόσιτς στη δήλωσή του.

«Για το ζήτημα της Σουηδίας, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει στη μεταγενέστερη ημερομηνία», είπε.

