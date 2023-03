Αθλητικά

Ντάνι Άλβες: Ξεκινάει απεργία πείνας παραμένοντας προφυλακισμένος

Κατηγορούμενος για σεξουαλική επίθεση, φέρεται να κλονίστηκε μετά την ανακοίνωση της συζύγου του Τζοάνα Σανζ σε ανάρτησή της στα social media, πως θέλει να χωρίσουν.

Ο Ντάνι Άλβες παραμένει προφυλακιστέος στη Βαρκελώνη για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης σε κοπέλα σε κλαμπ της Βαρκελώνης το βράδυ της 30ής Δεκεμβρίου, όντας σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση μετά την ανακοίνωση της συζύγου του Τζοάνα Σανζ σε ανάρτησή της στα social media, πως θέλει να χωρίσουν.

Σύμφωνα με την ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «Cuatro al dia» ο διεθνής Βραζιλιάνος μπακ έχει αποφασίσει να ξεκινήσει απεργία πείνας, ενώ την ίδια ώρα παραμένει απομονωμένος στο κελί του, χωρίς να επιθυμεί συναναστροφές ή επικοινωνία με κανέναν άλλο συγκρατούμενό του.

