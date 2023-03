Οικονομία

Ταξί: Απεργία προκήρυξε η ΣΑΤΑ

Θα συγκεντρωθούν στην λεωφόρο Καβάλας και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ποια μέρα θα γίνει η απεργία.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα ταξί της Αθήνας την Πέμπτη 23 Μαρτίου, όπως αναφέρει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σε ανακοίνωσή του.

Στη Λεωφόρο Καβάλας θα συγκεντρωθούν στις 10 π.μ. κι έπειτα θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών. Η απεργία θα αρχίσει στις 06.00 το πρωί της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 06.00 το πρωί της Παρασκευής.

Επίσης, στην ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ ζητά και επισημαίνει ότι «η απόδοση ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, χωρίς εκπτώσεις και συμψηφισμούς, είναι απαίτηση όχι μόνο του κλάδου, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

Η απόδοση ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, χωρίς εκπτώσεις και συμψηφισμούς, είναι απαίτηση όχι μόνο του κλάδου μας, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας. Το ΣΑΤΑ συμμετείχε σε όλες τις διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν και ζητά ασφαλείς δημόσιες μεταφορές. Το «πάμε και όπου βγει» και η εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών όπως οι μεταφορές, δεν μπορούν να αποτελούν κατευθυντήρια γραμμή κυβερνητικού έργου.

Ο κλάδος των ταξί βιώνει σε καθημερινή βάση την απληστία και τη μανία για μεγαλύτερο κέρδος, από εταιρίες που –παράνομα- παρέχουν υπηρεσίες αστικής μεταφοράς. Το Υπουργείο Μεταφορών απέδειξε με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι δεν «ακούει» τις φωνές χιλιάδων επαγγελματιών. Με εξαίρεση την αύξηση κομίστρου, κανένα άλλο αίτημα του κλάδου μας όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε, αλλά ούτε καν συζητήθηκε.

Προβλήματα οικονομικής φύσης (αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, αναπροσαρμογή προκαθορισμένης τιμής για την διαδρομή Αεροδρόμιο Αθηνών – Κέντρο πόλης, επαγγελματικό καύσιμο, επιδοτήσεις για όλους τους τύπους αυτοκινήτων ), επαγγελματικής φύσης (άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων αμιγώς ηλεκτρικά από το 2026, πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί), ζητήματα ανταγωνισμού (σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό, πάταξη της υποκλοπής έργου, ξεκάθαρος και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμός των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί, το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό και οι εφαρμογές κράτησης ταξί) αγνοήθηκαν επιδεικτικά από το Υπουργείο Μεταφορών.

Η συνειδητή αδιαφορία της κυβέρνησης για τον αργό θάνατο των ταξί καθρεφτίζει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα σε αυτή την πολιτική, αν κάνουμε ότι δεν μας αγγίζει, αν θεωρούμε υπερβολική και άσκοπη αντίδραση «να ενοχλήσουμε» την κυβέρνηση, τότε δεν είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν με την ψήφο τους οι Αθηναίοι συνάδελφοι.

Υποτακτικοί δεν θα γίνουμε ποτέ. Θα ενοχλούμε κι ας ενοχλούνται. Θα φωνάζουμε κι ας μην ακούνε. Θα τους δείχνουμε κι ας κρύβονται. Το ταξί θα αντέξει, είτε το θέλουν, είτε όχι.

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, τα ταξί της Αθήνας θα υπενθυμίσουν στο Υπουργείο Μεταφορών, όσα δεν έκανε για τον κλάδο μας, όσα έκανε για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό και πως με την δική του ανοχή βοηθάει πολυεθνικές εφαρμογές να ροκανίζουν το μεροκάματο του ταξιτζή.

