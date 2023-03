Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: εγκρίθηκε η πώληση επιθετικών αμφίβιων οχημάτων στην Ελλάδα

Η πιθανή πώληση θα γίνει μέσω του προγράμματος Ξένης Στρατιωτικής Πώλησης (FMS) και το κόστος θα ανέρχεται στα 268 εκατομμύρια δολάρια.

Την έγκριση της πιθανής πώλησης στην κυβέρνηση της Ελλάδας, επιθετικών αμφίβιων οχημάτων (AAV) και σχετικού εξοπλισμού αποφάσισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο έστειλε σχετική επιστολή στο Κογκρέσο.

Η πιθανή πώληση θα γίνει μέσω του προγράμματος Ξένης Στρατιωτικής Πώλησης (FMS), με το κόστος της σύμβασης να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 268 εκατομμύρια δολάρια. Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια ειδοποίησε το Κογκρέσο για αυτή τη πιθανή πώληση, παραδίδοντας την απαιτούμενη πιστοποίηση. Στην ανακοίνωση του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ένας κρίσιμο ΝΑΤΟϊκό σύμμαχο που παίζει σημαντικό ρόλο για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη.

Η Ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει μεταξύ άλλων: εξήντα τρία επιθετικά αμφίβια οχήματα προσωπικού (AAVP-7A1), εννέα αμφίβια οχήματα επίθεσης διοίκησης (AAVC-7A1), τέσσερα επιθετικά αμφίβια οχήματα ανάκτησης (AAVR-7A1) και εξήντα τρία πολυβόλα. Περιλαμβάνονται, επίσης, εκτοξευτές χειροβομβίδων MK-19, Συστήματα Θερμικής Παρατήρησης M36E T1 (TSS), υποστήριξη ανεφοδιασμού (ανταλλακτικά), εξοπλισμός υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων ειδικών κιτ/εργαλείων/ενισχυμένων κιτ (EAAK), τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά δεδομένα, (CETS), Υπηρεσίες Διαχείρισης Ολοκληρωμένης Λογιστικής Υποστήριξης (ILS), αποκατάσταση απαρχαιωμένων εξαρτημάτων, υπηρεσίες βαθμονόμησης, Υποστήριξη παρακολούθησης (FOS).

Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι σημαντικός εταίρος για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, παρέχοντας αποτελεσματική ικανότητα προστασίας των θαλάσσιων συμφερόντων και των υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της θέσης στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συμβάλλει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, καθώς και στις θαλάσσιες προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της πειρατείας. Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και υποστήριξης δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Δεν υπάρχει κύριος ανάδοχος που να σχετίζεται με αυτήν την πιθανή πώληση. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν γνωστές συμφωνίες αντιστάθμισης που να προτείνονται σε σχέση με αυτήν την πιθανή πώληση.

Δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της προτεινόμενης πώλησης».

