Τραμπ: Οι πρώτες του δημοσιεύσεις σε Facebook και YouTube μετά τον διετή αποκλεισμό

"Συγγνώμη που σας άφησα να περιμένετε", λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες Παρασκευή τις πρώτες του δημοσιεύσεις σε Facebook και YouTube, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποίησε για να ενισχύσει την επιρροή του, προτού αποκλειστεί λόγω της επίθεσης που εξαπέλυσαν υποστηρικτές του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι αναρτήσεις του, με τίτλο "Επέστρεψα", στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube συνοδεύονται από ένα βίντεο που ξεκινά με την αναγγελία από το CNN της εκλογής του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ το 2016 και καταλήγει με το μήνυμα "Τραμπ 2024".

Νωρίτερα χθες η πλατφόρμα YouTube της Alphabet Inc επανέφερε το κανάλι του αμερικανού μεγιστάνα, όπως είχε κάνει νωρίτερα φέτος η Meta Platforms με τους λογαριασμούς του Τραμπ σε Facebook και Instagram. Ο λογαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter αποκαταστάθηκε τον Νοέμβριο από τον νέο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Ίλον Μασκ, αλλά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα κάποια ανάρτηση.

Η επιστροφή του Τραμπ στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του επιτρέπει να προσεγγίσει ξανά περίπου 146 εκατομμύρια ακολούθους, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ όπου σκοπεύει να διεκδικήσει μια νέα θητεία στον Λευκό Οίκο.

