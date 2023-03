Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ναυάγιο” Ζακύνθου - Λέκκας: Κατολίσθηση ακόμη και με σεισμό 3,5 Ρίχτερ (βίντεο)

"Πιθανές καταπτώσεις στο σημείο ακόμη και μετά από σφοδρή βροχόπτωση" είπε ο καθηγητής, Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, στον ΑΝΤ1.

Την εκ νέου απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου εισηγήθηκε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στο πλαίσιο των επανεκτιμήσεών του αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα και τα κατολισθητικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την αυτοψία, που διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου 2023 από επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του, καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα, διαπιστώθηκε εκτεταμένος κατολισθητικός κίνδυνος λόγω διάβρωσης στα περιμετρικά πρανή.

Με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, του υπουργείου Τουρισμού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την εφαρμογή της απαγόρευσης πρόσβασης στο Ναυάγιο για τη φετινή τουριστική περίοδο.

Ο κ. Λέκκας μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο "Στούντιο με Θέα" σχετικά με την απόφαση αυτή και ανέφερε πως "υπάρχει πιθανότητα ακόμη και με ένα μικρό σεισμό ή μία έντονη βροχόπτωση να συμβεί πάλι η κατολίσθηση που είχε γίνει το 2018 και είχαν κινδυνεύσει τουρίστες. Ακόμη και με ένα σεισμό της τάξης των 3,5 Ρίχτερ μπορεί να έχουμε καταπτώσεις".

Στη συνέχεια αναφέρει ο καθηγητής: "Το 2018, είχαμε διακρίνει στην παραλία, είχαμε διαχωρίσει την παραλία σε τρεις ζώνες, μία ζώνη που θα είναι απαγορευμένη ζώνη, που δεν πρέπει να την πλησιάζουν επισκέπτες γιατί κινδυνεύουν άμεσα από κατολισθήσεις, μία ενδιάμεση ζώνη, στην οποία γίνεται με επιτήρηση η παραμονή και μία κατάλληλη προς τη θάλασσα για μπορούν οι τουρίστες να απολαμβάνουν το τοπίο με ασφάλεια."

"Η παραλία θα είναι προσβάσιμη από τη θάλασσα και θα μπορούν όλοι να κάνουν το μπάνιο τους από τα πλοία. Υπάρχει επαγρύπνηση καθώς είναι περίοδος έντονης σεισμικότητας. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση με άξονα πάντα την προστασία του φυσικού τοπίο " τόνισε ο κ. Λέκκας.

Τέλος ο καθηγητής, τόνισε πως πολλές παραλίες του Ιονίου σαν το Ναυάγιο, όπως το Πόρτο Κατσίκι και το Μύρτο, παρακολουθούνται εξίσου.

