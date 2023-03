Κοινωνία

Ιερώνυμος: Όλοι μαζί να βοηθήσουμε, ώστε να περάσουμε τις δυσκολίες

Η ελπίδα μας είναι «η συνεργασία, η συναλληλία, ο ένας να βοηθάει τον άλλον» είπε χαρακτηριστικά.



Στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και κατασκευής των νέων παιδικών κατασκηνώσεων της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, στη Σφενδάλη Μαλακάσας, παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Μακαριώτατος επισήμανε ότι τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι είμαστε συνεργάτες και όχι αντίπαλοι και υπογράμμισε ότι η ελπίδα μας είναι «η συνεργασία, η συναλληλία, ο ένας να βοηθάει τον άλλον». Τέλος, αναφέρθηκε σε όλες τις κατασκηνώσεις, αλλά και στα ιδρύματα της Εκκλησίας και ευχήθηκε όλοι μαζί χέρι - χέρι να βοηθήσουμε, ώστε να περάσουμε τις δυσκολίες.

Την Ακολουθία του Αγιασμού τέλεσε ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ παρουσία, μεταξύ άλλων, του μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, ως ποιμενάρχη της περιοχής, του γενικού διευθυντή της ΕΚΥΟ, αρχιμανδρίτη Νικόδημου Φαρμάκη, του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, του αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής, Νίκου Πέππα, του δημάρχου Νέας Φιλαδελφείας, Γιάννη Βούρου, και κληρικών της Μητρόπολης. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος, αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος.

Ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ ευχαρίστησε όσους ήταν παρόντες και κυρίως όσους συνέβαλαν στην απόκτηση και στη δημιουργία της δομής και αναφέρθηκε στην υλοποίηση του έργου, ενώ τόνισε πως θα δημιουργηθεί ένας χώρος όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν την πίστη, τις αρχές, τις παραδόσεις και όσα συγκροτούν την ταυτότητα του Νεοέλληνα. Καταληκτικά, μίλησε για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Γιώργος Πατούλης, από την πλευρά του, έκανε λόγο για τη σημαντική διαχρονική προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων της Αττικής απέναντι στις δυσκολίες των συμπολιτών και υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια προσθέτει ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή.

