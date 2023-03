Life

“DRAGONS’ DEN”: Επενδύσεις 75000 ευρώ στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε όσα έγιναν στο 7ο επεισόδιο του επιχειρηματικού σοου του ΑΝΤ1, στο οποίο μέχρι τώρα έχουν γίνει επενδύσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Το 7ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE», την Παρασκευή 17 Μαρτίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 75.000€ από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, ενώ το συνολικό ποσό επενδύσεων από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα έχει φτάσει τις 865.000€!

Δύο ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 7ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE» που με τις καινοτόμες ιδέες, το όραμα και τους στόχους τους έπεισαν τους Έλληνες επενδυτές όχι μόνο για τα επιχειρηματικά τους σχέδια, αλλά και για το πάθος τους να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους.

Η 16χρονη μαθήτρια Μάρθα Χαλίλ, έκανε συμφωνία 15.000€ με τον Πολ Ευμορφίδη για το 4% της επιχείρησής της με χειροποίητες τσάντες, φεύγοντας από το «DRAGONS’ DEN GREECE» ενθουσιασμένη και σίγουρη πως θα μάθει πολλά στο πλευρό του.

Ο φιλόδοξος επιχειρηματίας Λουκάς Πετροπουλέας βρήκε στο πρόσωπο του Λέοντα Γιοχάη τον ιδανικό συνέταιρο, ο οποίος επένδυσε 60.000€ για το 15% της καινοτόμας εταιρείας του με φακούς επαφής.

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, είδαν τα όνειρά τους για επένδυση να αναβάλλονται. Το σίγουρο είναι πως αν κάποιος δεν πάρει το ρίσκο να παρουσιάσει την ιδέα και την επιχείρησή του μπροστά στους DRAGONS, τότε σίγουρα δεν πάρει και την επένδυσή τους.

Οι 5 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες στο επόμενο επεισόδιο, την Παρασκευή 24 Μαρτίου, με το καινοτόμο τηλεοπτικό project που δίνει ευκαιρίες, συνεισφέρει στο brain gain και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα να αποδεικνύει ότι στο «DRAGONS’ DEN GREECE» όλα μπορούν να συμβούν, όπως και στην πραγματική ζωή και τις επιχειρήσεις.

Για να δείτε ολόκληρο το 7ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» πατήστε εδώ:

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Το πιο επιτυχημένο επιχειρηματικό show στον κόσμο έρχεται κάθε Παρασκευή στον ΑΝΤ1, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ!

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για έκτακτο βοήθημα, αυξήσεις στο Δημόσιο και κατώτατο μισθό

Ποτά - “μπόμπες”: Κύκλωμα έσπρωξε 500000 φιάλες σε κάβες και κέντρα διασκέδασης (εικόνες)

TikTok: Σάλος με βίντεο στο οποίο ακούγεται παππούς να κακοποιεί το βρέφος - εγγόνι του!