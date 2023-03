Πολιτική

Τέμπη: ΣΥΡΙΖΑ κατά Γεραπετρίτη για την τηλεδιοίκηση στην Λάρισα

Σφοδρή επίθεση στον Υπ. Μεταφορών εξαπέλυσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέσω του ΑΝΤ1, όπου αντιπαρατέθηκε με την Νίκη Κεραμέως. Τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Να ζητήσει συγγνώμη ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τα ψέματα και τη συγκάλυψη ευθυνών», ζητά με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Υπουργού Υποδομών για όσα υποστήριξε αναφορικά με το σύστημα τηλεδιοίκησης στην περιοχή της Λάρισας και την λειτουργία του, την ημέρα της τραγωδίας με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα βέλη του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών εξαπέλυσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, όπου αντιπαρατέθηκε με την Νίκη Κεραμέως.

Ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Γιώργο Γεραπατρίτη πως λέει ψέματα σχετικά με τα πραγματικά δεδομένα την ημέρα της πολύνεκρης τραγωδίας, κάνοντας ακόμη λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης, καθώς και για ρουσφετολογική τοποθέτηση του σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος όπως είπε έκανε μια σειρά από εγκληματικά λάθη.

Απαντώντας, η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε τις κυβερνητικές θέσεις, λέγοντας ότι από τον Νοέμβριο του 2022 είχε αποκατασταθεί το σύστημα που υπέστη βλάβες από φωτιά το 2019 και ότι έκτοτε βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, ενώ απάντησε στον Γιάννη Ραγκούση πως δεν είναι ρουσφετολογική μια μετάταξη, όταν για 17 θέσεις υπάρχουν μόνο δύο υποψήφιοι.

Παρακολουθήστε την τηλεοπτική αντιπαράθεση Κεραμέως – Ραγκούση, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, όπου σχολιάστηκε και η επιστολή μεταμέλειας που έστειλε ο Παύλος Πολάκης στον Αλέξη Τσίπρα:





Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία:

«Οι εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης στο κτήριο τηλεδιοίκησης Λάρισας που μετέδωσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, αποτελούν κόλαφο για τη κυβέρνηση και ειδικότερα για τον κ. Γεραπετρίτη που από την πρώτη ημέρα επιχειρεί με ψέματα να συγκαλύψει τις κυβερνητικές ευθύνες. Μετά τον ΟΣΕ και τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων και καταγγελιών, έρχεται ένα ακόμη ντοκουμέντο που επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός τηλεδιοίκησης στη Λάρισα που καταστράφηκε τον Ιούλιο του 2019, έκτοτε δεν αποκαταστάθηκε και δεν επαναλειτούργησε ποτέ.

Αν όσοι διοικούν τον ΟΣΕ είχαν φροντίσει να αποκατασταθεί ώστε να ξανατεθεί σε λειτουργία, θα είχε αποφευχθεί το μοιραίο. Αναμένουμε από τον κ. Γεραπετρίτη, που δεν τόλμησε ούτε καν να ορκιστεί υπουργός για να μην αναλάβει ευθύνες, μετά το χθεσινό ρεπορτάζ να δώσει εξηγήσεις για τα ψέματα που λέει εδώ και 15 ημέρες. Και να ζητήσει μια ακόμη συγνώμη, αυτή τη φορά ειλικρινή. Γιατί τα ψέματα και η συγκάλυψη των ευθυνών είναι η χειρότερη προσβολή στη μνήμη των ανθρώπων που άδικα χάσαμε».

