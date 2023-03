Κόσμος

Αίγυπτος: Νεκρά παιδιά από κατάρρευση κτηρίου στη Μίνια

(εικόνα αρχείου)



Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένα τριώροφο κτήριο κατέρρευσε χθες Παρασκευή σε κοινότητα της επαρχίας Μίνια, στη νότια Αίγυπτο. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο παιδιά, σύμφωνα με το δίκτυο Nile TV.

Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν δύο επιζώντες από τα ερείπια, οι οποίοι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης του τριώροφου κτηρίου.

