Κατώτατος μισθός: 19 επιδόματα αυξάνονται κατά 9,4%

Η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού παρασύρει προς τα επάνω μια σειρά από επιδόματα, που αυξάνονται ανάλογα.

Την αύξηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας στα 479 ευρώ, από 438 ευρώ επιφέρει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4%.

Το τακτικό επίδομα ανεργίας υπολογίζεται ως αναλογία του κατώτατου μισθού. Συνεπώς, η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4% οδηγεί σε ακριβώς αντίστοιχη (9,4%) αύξηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Συνολικά, 19 παροχές της ΔΥΠΑ συμπαρασύρονται προς τα πάνω από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας οι παροχές αυτές είναι οι ακόλουθες (σημ: στις παρενθέσεις είναι η βάση υπολογισμού κάθε παροχής):

Τακτικό επίδομα ανεργίας Ειδική παροχή μητρότητας (Κατώτατος μισθός) Επίδομα γονικής αδείας (Κατώτατος μισθός) Βοήθημα λήξης ανεργίας (13 ημερήσια επιδόματα) Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων (15 ημερήσια επιδόματα) Επίδομα αποφυλακισμένων (15 ημερήσια επιδόματα) Επίσχεσης Εργασίας (20 ημερήσια επιδόματα) Αφερεγγυότητας εργοδότη ( Έως 3 μισθοί) Eποχικό οικοδόμων (το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια) Εποχικό σμυριδεργάτων (το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια) Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό (το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια) Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια Βοήθημα μη μισθωτών (Μηνιαίο επίδομα ανεργίας) Επίδομα εργασίας (50% επιδόματος ανεργίας) Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ. (75% κατ. ημερομησθίου) Επίδομα πρακτικής άσκησης (80% κατώτατου μισθού) Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Κατώτατος μισθός) Προγράμματα απασχόλησης (Επιδότηση 50% - 90% του κατώτατου μισθού) Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις (30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς)

Επίσης, κατά 9,4% αυξάνεται και ο μισθός των ωφελουμένων από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (Κατώτατο ημερομίσθιο).

