Εκλογές στην Τουρκία: Διευρύνεται η ψαλίδα μεταξύ Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου

Στις πόσες μονάδες είναι πλέον η διαφορά τους. Τι αναφέρει νέα δημοσκόπηση.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης που ανακοίνωσε η ORC Research, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ του υποψηφίου για την προεδρία της Εθνικής Συμμαχίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και του προέδρου της Λαϊκής Συμμαχίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ORC Research, μία εταιρεία κοντά στον Ερντογάν, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 11 και 15 Μαρτίου 2023.

Το CHP είναι το πρώτο κόμμα με 28,3% των ψήφων, ενώ το AKP κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 28,1% των ψήφων,σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.



Το Κόμμα IYI 11,7%, HDP 9,3%, MHP 6,3%, Κόμμα του Μέλλοντος 2,5%, Κόμμα Χώρας 2,3%, Κόμμα DEVA 2%, Κόμμα Μεγάλης Ενότητας 1,6%, Κόμμα Νίκης 1,5%, TIP 1,5%, Κόμμα Αλλαγής Τουρκίας 1,3% και το Κόμμα Ευημερίας λαμβάνει και πάλι το 1,2% των ψήφων.

Στην ερώτηση «Ποιον υποψήφιο θα ψηφίζατε αν γίνονταν προεδρικές εκλογές αυτή την Κυριακή», ο υποψήφιος της Εθνικής Συμμαχίας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, λαμβάνει 53,1%, ο υποψήφιος της Λαϊκής Συμμαχίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 42,3%, ο υποψήφιος του Κόμματος Χώρα, Μουχαρέμ Ιντζέ 3,1% και ο άλλος υποψήφιος Σινάν Ογάν 1,5%.

