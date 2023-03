Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Αρχηγός της Αστυνομίας ο Λάζαρος Μαυρόπουλος

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Σκούμα.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) με ομόφωνη απόφασή του προχώρησε στον ορισμό νέου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετείται ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Στον απερχόμενο Αρχηγό, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Στρατηγού εν αποστρατεία, απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΚΥΣΕΑ, "Ο ορισμός του νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση και την πιο θετική και αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών".

Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατάγεται από το Γρανίτη Δράμας και γεννήθηκε το έτος 1963. Το έτος 1985 εισήχθη στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1989 εισήχθη στη Σχολή Αρχιφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το έτος 1990 εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και αποφοίτησε το έτος 1993.

Το έτος 2006 αποφοίτησε από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας, με βαθμό άριστα. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), καθώς και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, με βαθμό άριστα. Παρακολούθησε το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών το έτος 2014.

Είναι κάτοχος πιστοποιητικών σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίουτου Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διοίκηση και Οικονομία», «Ιατρική – Βιολογία – Ψυχολογία– Ναρκωτικά – AIDS», «Βασικές Αρχές Νομικής Επιστήμης», «Θεολογία», «Περιβάλλον και Οικολογία» και «Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη».

