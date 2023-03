Αθλητικά

Τζόκοβιτς: το εμβόλιο τον απέκλεισε και από το Μαϊάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο τουρνουά "ρίχνει πόρτα" στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αποκλείσθηκε από το Indian Wells, καθώς δεν είναι εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού, δεν θα αγωνισθεί ούτε στο τουρνουά του Μαϊάμι, για τον ίδιο λόγο.

Παρά την υποστήριξη από τους διοργανωτές του US Open, της Αμερικανικής Ομοσπονδίας τένις και του Κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, οι αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ, δεν έδωσαν στον Σέρβο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, την άδεια να εισέλθει στην χώρα και να λάβει μέρος στα σημαντικά τουρνουά, που διεξάγονται επί αμερικανικού εδάφους.

Την είδηση, επιβεβαίωσε και ο διευθυντής του τουρνουά στο ΜαΪάμι, Τζέιμς Μπλέικ: «Προσπαθήσαμε να πιέσουμε για το αίτημα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ήθελε να λάβει εξαίρεση, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαστε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά στον κόσμο και θα θέλαμε να έχουμε τους καλύτερους παίκτες. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση, αλλά η απόφαση δεν είναι στα χέρια μας».

Κατά συνέπεια, η πιθανότερη εξέλιξη για τον 35χρονο «Νόλε», είναι ότι θα επιστρέψει στα κορτ, στις 8 Απριλίου και στο διεθνές τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια

ΚΥΣΕΑ: Αρχηγός της Αστυνομίας ο Λάζαρος Μαυρόπουλος

Βόλος: Κρατούμενος απέδρασε με τηλεκάρτα - Συνελήφθη αστυνομικός