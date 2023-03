Κόσμος

Τσαβούσουλου - Σούκρι: Τουρκία και Αίγυπτος θα συνεργαστούν στην Ενέργεια (εικόνες)

Λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις μεταξύ Αγκυρας και Καΐρου, μετά και τους σεισμούς. Τούρκος ΥΠΕΞ ταξίδεψε στην Αίγυπτο για πρώτη φορά μετά απο 11 χρόνια!

Tην ετοιμότητα της Τουρκίας για συγκεκριμένα βήματα συνεργασίας με την Αίγυπτο στον τομέα της ενέργειας εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψή του στο Κάιρο, την πρώτη που πραγματοποιεί Τούρκος ΥΠΕΞ μετά από 11 χρόνια.

Ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σαμέχ Σούκρι είπε από την πλευρά του ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες σε αυτό τον τομέα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ιμιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «μέχρι τώρα δεν είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ. Από εδώ και στο εξής, οι επισκέψεις μας θα γίνουν πιο συχνές. Θα θέλαμε να φιλοξενήσουμε ξανά τον αγαπητό μου αδερφό (Σούκρι) στη χώρα μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την υποστήριξη και αλληλεγγύη που δείξατε κατά τον σεισμό».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «μετά τη συνάντηση των Προέδρων μας στη Ντόχα, μας ανέθεσαν να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, συναντηθήκαμε σε άλλες πλατφόρμες και συζητήσαμε πώς να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα τώρα».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε και οι δύο πλευρές έδειξαν τη βούληση να ενισχύσουν τις σχέσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, το εμπόριο, οι μεταφορές και η διπλωματία.

«Ναι, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας. Θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, της πολιτικής και του εμπορίου. Πρέπει να συνεργαστούμε για την επιβίωση της περιοχής μας. Η περιοχή μας χρειάζεται ειρήνη και ασφάλεια. Υπήρξε μια ρήξη στις σχέσεις μας. Νομίζω ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή. Θα υπάρχουν σίγουρα διαφορές απόψεων και στο μέλλον. Μπορεί να υπάρξουν διαφορές απόψεων μεταξύ αδελφών, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην διαρραγούν οι δεσμοί μας», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι ο Ερντογάν και Σίσι θα συναντηθούν μετά τις εκλογές.

«Ίσως αμέσως μετά τις εκλογές ελπίζω ο πρόεδρός μας να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίσι. θα αποφασίσουν εκείνοι για τον χρόνο της συνάντησης, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τις προετοιμασίες. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να συνεργαστούμε στενά σε κάθε τομέα, όχι μόνο για το διορισμό πρεσβευτών, αλλά και για να κλείσουμε το κενό των 9 ετών», ανέφερε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η αμοιβαία αντίληψη περί win win που υπάρχει και στις δύο χώρες είναι ένα θέμα που πρέπει να ενθαρρύνουμε. Η Τουρκία είναι η χώρα στην οποία η Αίγυπτος εξάγει τα περισσότερα προϊόντα. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Η Τουρκία είναι επίσης η χώρα που αγοράζει το περισσότερο LNG από την Αίγυπτο».

Από την πλευρά του ο Σάμεχ Σούκρι, είπε «θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε με τα θετικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Είδαμε ότι έχουμε σχεδόν την ίδια κατανόηση. Έχουμε περιφερειακά προβλήματα που μπορούμε να τα ονομάσουμε κοινά. Καλωσορίζω τον αδελφό και φίλο μου Τσαβούσογλου. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που ήρθατε εδώ».

Όπως είπε «υπάρχει ένα στέρεο έδαφος και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανοικοδομήσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία με ισχυρό τρόπο και στην αντίληψη του win win».

Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ, στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου πραγματοποιούνται συζητήσεις και εργασίες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών. Θα εργαστούμε για την ανάπτυξη των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο και θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια».

Μετά τους σεισμούς στο Καχραμάνμαρας , ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τουρκία στις 27 Φεβρουαρίου για να εκφράσει την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήρια του.





