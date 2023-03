Παράξενα

Νέα Ιωνία: Δρόμος περνά μέσα από... προαύλιο σχολείου! (εικόνες)

Μέρος της αυλής του σχολείου είναι … εγκεκριμένη οδός στο ρυμοτομικό σχέδιο της Ν. Ιωνίας. “Πονοκέφαλος διαρκείας” για το σχολείο η διαχείριση του.

Απίστευτο και όμως αληθινό και… συμβαίνει στη Ν. Ιωνία στην Μαγνησία.

Δρόμος περνά… μέσα από σχολικό προαύλιο και μολονότι δεν λειτουργεί, το σχολείο αδυνατεί να αξιοποιήσει τον χώρο.

Πρόκειται για παράδοξο που αποτυπώνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης στη Ν. Ιωνία και αφορά σε χώρο του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας. Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο, στο οικοδομικό τετράγωνο 224, που περικλείεται από τις οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού, Φυτόκου, Καθηγητή Παναγιώτη Βουτσά και Παρασκευοπούλου διέρχεται εγκεκριμένη οδός.

Η συγκεκριμένη «εγκεκριμένη οδός» βρίσκεται μέσα στο προαύλιο του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ν. Ιωνίας. Πρόκειται για το πίσω μέρος του προαυλίου, όπου λειτουργεί και το Γυμναστήριο του σχολείου.

Τον συγκεκριμένο χώρο, επί σειρά ετών επιχειρεί να αξιοποιήσει το σχολείο προκειμένου να δημιουργήσει γήπεδο 5Χ5 όμως δεν μπορεί λόγω του… δρόμου.

Στον «δρόμο», εκτός από το Γυμναστήριο, υπάρχουν και δύο μπασκέτες. Σκάμμα που προϋπήρχε μετατράπηκε σε παρτέρι, όπου φυτεύτηκαν δέντρα. Στο υπόλοιπο τμήμα, το σχολείο θέλει να δημιουργήσει από το 2012- 2013 ένα γήπεδο 5Χ5 για τους μαθητές. «Τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο, αλλά υπήρχαν διαμαρτυρίες, γιατί η μπάλα έφευγε, κατέληγε πάνω σε κεραμίδια και οι περίοικοι ενοχλούνταν. Σκεφτήκαμε λοιπόν να οριοθετήσουμε τον χώρο. Βρήκαμε τέρματα και ετοιμαζόμασταν να τοποθετήσουμε ψηλή προστατευτική σίτα για να μην ξεφεύγει η μπάλα, όταν μας είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία απολύτως παρέμβαση γιατί η έκταση είναι… δρόμος», περιγράφει η διευθύντρια του σχολείου, Βάσσα Παρασκευά, το παράδοξο που συμβαίνει.

(Αυτό το τμήμα του σχολικού προαυλίου είναι… εγκεκριμένη οδός στο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Ιωνίας)

Το σχολείο έχει καταθέσει αίτημα ζητώντας την κατάργηση της οδού που είναι ουσιαστικά τμήμα του σχολικού προαυλίου με στόχο «εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής καθημερινότητας και τον εξωραϊσμό του σχολικού περιβάλλοντος τίθεται η σκέψη για κατασκευή μικρού γηπέδου 5Χ5».

Το αίτημα έχει κατατεθεί εδώ και χρόνια από τη διεύθυνση του σχολείου και φαίνεται ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου…

Το θέμα εξετάζεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μεθαύριο, Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι. Η εισήγηση αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την κατάργηση της οδού, προκειμένου να μπορέσει το σχολείο, να αξιοποιήσει τον χώρο του. «Ένα όνειρο 11 ετών δρομολογείται», σχολίασε περιχαρής η διευθύντρια του σχολείου, Βάσσα Παρασκευά.

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηριστικό έκτασης σε κοινόχρηστο χώρο. Πρόκειται για έκταση που έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στον πρώην Δήμο Ν. Ιωνίας και σήμερα είναι οικοδομήσιμος αλλά διαμορφωμένος ως πλατεία. Πρόκειται για το οικοδομικό τετράγωνο 72 που περικλείεται από τις οδούς Εθνικών Αγώνων, Φυτόκου, Κάδμου και Θράκης.

