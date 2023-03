Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: φάκελος με σφαίρα στο σπίτι διευθύντριας δημόσιας υπηρεσίας

Η γυναίκα, βρήκε τον απειλητικό φάκελο στο γραμματοκιβώτιο της πολυκατικίας που διαμένει.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, όταν μία γυναίκα, εντοπισε απειλητικό φάκελο που της είχε σταλεί, ο οποίος περιείχε σφαίρα.

Πιο συγκεκριμένα, η 60χρονη γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρήκε έναν φάκελο που άγνωστος είχε αφήσει στο γραμματοκιβώτιο πολυκατοικίας. Στην κάτω δεξιά πλευρά του, με μαύρα κεφαλαία γράμματα αναγραφόταν το όνομά της και ως αποστολέας φαινόταν κάποιος «Σόλων Αγαπητός» με ταχυδρομική διεύθυνση στο Ίλιον.

Όταν η γυναίκα άνοιξε τον φάκελο διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχε ένας άλλος, μικρότερος φάκελος που περιείχε ένα φυσίγγιο των 45 χιλιοστών. Στο εσωτερικό του φακέλου δεν υπήρχε τίποτα άλλο, ούτε κάποιο απειλητικό μήνυμα.

Η 60χρονη, που εργάζεται ως διευθύντρια υπηρεσίας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Εμπορίας, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία που μετέβη στο σπίτι της. Οι δύο φάκελοι και το φυσίγγιο κατασχέθηκαν και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Την προανάκριση διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

