Ο Πούτιν στην Κριμαία την επέτειο της προσάρτησής της

Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσίας στην ουκρανική πόλη, την οποία προσάρτησε πριν από εννέα χρόνια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε σήμερα στην Κριμαία σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη με αφορμή την ένατη επέτειο από την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Τον Πούτιν υποδέχτηκε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο οποίος στη συνέχεια τον συνόδευσε σε ένα νέο κέντρο υποστήριξης παιδιών και καλλιτεχνικό σχολείο στην αιφνιδιαστική αυτή, όπως την χαρακτήρισε ο αξιωματούχος, επίσκεψη.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν άμεσα σχόλια του Πούτιν, μια ημέρα μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο τον κατηγορεί για "το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία".

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως την εξέλιξη αυτή, αλλά ο εκπρόσωπός του την χαρακτήρισε "άκυρη" και είπε ότι η Ρωσία θεωρεί "απαράδεκτα και εξωφρενικά" τα ερωτήματα που ήγειρε το ΔΠΔ.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, οκτώ χρόνια πριν από την εισβολή της στην Ουκρανία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι θα δώσει μάχη για να εκδιώξει τη Ρωσία από την Κριμαία και από άλλα εδάφη τα οποία η Μόσχα έχει καταλάβει στη διάρκεια αυτού πολέμου.

