Πέθανε ο Κώστας Γεωργιάδης

Θρήνος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας για την απώλεια του Κώστα Γεωργιάδη.

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο ο δημοσιογράφος Κώστας Γεωργιάδης. Είχε ξεκινήσει τη δημοσιογραφία στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης», εργάστηκε επί πολλά έτη στην «Ελευθεροτυπία», ενώ υπήρξε συμπαρουσιαστής του αείμνηστου Φίλιππου Συρίγου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Αθλητικές Συναντήσεις». Το 1996, ο Κώστας Γεωργιάδης είχε την ιδέα και υπήρξε δημιουργός της πρώτης ελληνικής αθλητικής διαδικτυακής ιστοσελίδας, τη Sportline.gr, η οποία στη συνέχεια ονομάστηκε Sport.gr.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου αναφέρεται:

Πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο συντόνιζε τη δημιουργία των επίσημων ιστοσελίδων των περισσότερων ελληνικών αθλητικών Ομοσπονδιών.

Ο Κώστας Γεωργιάδης ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους, εξαιρετικός δημοσιογράφος και στη συνέχεια υπήρξε δάσκαλος για τα νέα παιδιά που εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι στη Sportline.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ συλλυπείται θερμά τους οικείους του Κώστα Γεωργιάδη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει... ».

