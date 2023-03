Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: τα fancy γενέθλια και το τρολάρισμα του Καραλή (εικόνες)

Το πείραγμα του Εμμανουήλ Καραλή στον Μίλτο Τεντόγλου για τις... φόρμες!

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει γενέθλια και σήμερα κλείνει τα 25 του χρόνια. Όπως είναι φυσικό, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δέχτηκε εκατοντάδες ευχές από φίλους και θαυμαστές στα social media, αλλά και απ΄συναθλητές του, με έναν απ΄αυτούς να είναι και ο Εμμανυήλ Καραλής.

Ο 23χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ, θέλοντας να τρολάρει τον καλό του φίλο, ανέβασε στο twitter φωτογραφία από την χθεσινή τους έξοδο. Όπως αναφέρει σε άλλη του ανάρτηση, ο Μίλτος Τεντόγλου, του είπε να ντυθεί καλά και εκείνος "έσκασε μύτη" με... φόρμες! «Θα πάμε κάπου πολύ fancy για τα γενέθλια μου όποτε ντύσου καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καραλής στην ανάρτησή του.

«Θα πάμε κάπου πολύ fancy για τα γενέθλια μου όποτε ντυσου καλά»



-Μιλτος — Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) March 18, 2023

