ΣΥΡΙΖΑ: ο Πολάκης ξανά στα ψηφοδέλτια

Επίσημα επιστρέφει στις λίστες των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.

Την παραμονή στις εκλογικές λίστες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, στη σημερινή συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο ζήτημα με τον Παύλο Πολάκη, τονίζοντας πως η επιστολή του «μας αναγκάζει θα έλεγα να επανεκτιμήσουμε και τις αρχικές μας προθέσεις, γιατί είναι πράγματι μια επιστολή γενναίας αυτοκριτικής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νψρίτερα, έβαλε όρους για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, όπως να μην επαναληφθούν οι συμπεριφορές αυτές.

Η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Στη σημερινή της συνεδρίαση, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε ομόφωνα να μην υπάρξει καμία αλλαγή στις αποφάσεις που έλαβε στη προηγούμενη συνέδριασή της και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, αναφορικά με την εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Το όργανο έλαβε υπόψη του την επιστολή που κοινοποίησε ο Παύλος Πολάκης, στην οποία δίνει εξηγήσεις για τις πρόσφατες αναρτήσεις του, αναγνωρίζει λάθη και αστοχίες και επαναβεβαιώνει τον απόλυτο σεβασμό του στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Με τα όσα τραγελαφικά έγιναν με τον κ. Πολάκη, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, ότι ο «πολακισμός» είναι ταυτισμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μία από τις γνωστές κωλοτούμπες του, πήρε πίσω τα περί αποπομπής από τα ψηφοδέλτια του κ. Πολάκη, δίχως ο βουλευτής να πάρει πίσω τις αθλιότητες που είχε αναρτήσει για δημοσιογράφους και δικαστές. Πρόκειται για την πιο τρανταχτή διάψευση κάποιων που διαφήμιζαν υποτιθέμενη στροφή του κ.Τσίπρα προς το κέντρο, αφού κέντρο και Πολάκης δεν χωρούν στην ίδια πρόταση. Ο κ. Πολάκης ήταν και παραμένει το άλλο πρόσωπο του κ. Τσίπρα».

Σε απάντηση προς την ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Σε μια στιγμή που η τραγωδία των Τεμπών απαιτεί χαμηλούς τόνους, ενσυναίσθηση και αναζήτηση της αλήθειας, η Ν.Δ επιλέγει τον δρόμο της επίθεσης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τις εσωτερικές του διεργασίες. Στον κατήφορο της τοξικότητας, την αφήνουμε μόνη. Είναι φανερό ότι επιδιώκει τον αποπροσανατολισμό από τις τραγικές ευθύνες τεσσάρων χρόνων διακυβέρνησής της. 57 νεκροί, οι οικογένειές τους και η ελληνική κοινωνία, απαιτούν την αλήθεια. Γι' αυτή θα αγωνιστούμε».

To ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ Τσίπρας κατά την εισήγησή του για την επιστροφή Πολάκη δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι «το κόμμα των διαγραφών και των προγραφών». Προφανώς η παρατήρηση αυτή αφορά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επιστροφή Πολάκη σημαίνει και ανοχή των προγραφών που εξαπέλυσε προ 20 ημερών εναντίον δημοσιογράφων και δικαστών. Οφείλουμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι η δήθεν μετριοπαθής στροφή του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα λήγει άδοξα, είχε ξεκινήσει υπό ημερολογιακά δυσοίωνους όρους, καθώς είχε συμπέσει με την Κυριακή της Αποκριάς».

Με ενθουσιασμό χαιρέτισε την απόφαση αυτή και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει χαρατκηριστικά: "ΜΑΖΙ για τη μεγάλη ΝΙΚΗ! Πιο ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Για να ΑΝΑΣΑΝΕΙ Η ΧΩΡΑ! Για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ! ΥΓ1: Σιγά μην τους κάναμε το χατίρι... ΥΓ2: Η Κρήτη δείχνει πάντα τον δρόμο..."

