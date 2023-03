Υγεία - Περιβάλλον

Αττικό Πάρκο: αχτίδα ελπίδας για το λευκό τιγράκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας για το λευκό τιγράκι που εντοπίστηκε σε κάδο απορριμάτων έξω απ΄το Αττικό Πάρκο.

Αχτίδα αισιοδοξίας για το λευκό τιγράκι που κάποιος πέταξε σε κάδο απορριμάτων, έξω απο το αττικό ζωολογικό πάρκο.

Σε πολύ καλύτερη κατάσταση βρίσκεται το λευκό τιγράκι που εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Σύμφωνα με την κτηνίατρο Νόη Ψαρουδάκη που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του, η αρχική σκέψη της ευθανασίας μειώνεται.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της Ελληνικής Οργάνωσης διάσωσης άγριων ζώων, η Ελλάδα αποτελεί πλέον "είσοδο" για τα άγρια ζώα.

Η Mαρία Γανωτή, Αρχηγός Ελληνικής Οργάνωσης ΑΝΙΜΑ διάσωσης άγριων ζώων αναφέρει χαρακτηριστικά: "Συχνά μπαίνουν στην χώρα απο την Τουρκία και την Κύπρο αλλά και η Ελλάδα φαίνεται να αρχίζει να γίνεται η χώρα είσοδος προς την υπόλοιπη Ευρώπη".

Όπως έχει γίνει γνωστό από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το μικρό τιγράκι είναι παράλυτο, ενώ η μαγνητική και η αξονική τομογραφία έδειξαν πως έχει γενετικές δυσμορφίες αλλά και επίκτητες.

Η νεαρή τίγρης αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τα πλευρά γεγονός που δυσχεραίνει την κινητικότητά του, ενώ παράλληλα δυσκολεύεται να φάει και να πάρει ανάσα.

Η μικρή τίγρης φιλοξενείται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Μεγάλο κέντρο διάσωσης αγρίων ζώων από την Νότια Αφρική εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για το λευκό τιγράκι , ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να αναλάβουν όλα τα έξοδα του ζώου, προκειμένου να μεταφερθεί εκεί, αφού πρώτα ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου:

«Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον σας αναφορικά με το μικρό λευκό τιγράκι, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από τον χώρο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Το νεαρό ζώο, καθώς δεν μπορεί να τραφεί μόνο του, τρέφεται με την βοήθεια των φροντιστών μας και έχει πάρει 1 κιλό. Βρίσκεται σε κατάλληλο χώρο περίθαλψης στον οποίο η πρόσβαση στο κοινό απαγορεύεται.

Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του, την Τετάρτη 15/3, υποβλήθηκε σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις, μαγνητική και αξονική τομογραφία, σε εξειδικευμένο κέντρο. Τα αποτελέσματα, επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις για την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, καθώς διαπιστώθηκαν τόσο γενετικές δυσμορφίες, όσο και επίκτητες από το λανθασμένο τρόπο διαχείρισης του. Το νεαρό ζώο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη, τα πλευρά, καθώς και σε πολλά οστά που περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και κάνουν επώδυνη την κινητικότητά του. Παράλληλα, λόγω του παραμορφωμένου σκελετού, συμπιέζονται κάποια όργανα, δυσχεραίνοντας έτσι ακόμα και τη λήψη τροφής ή την αναπνοή του.

Τα αναλυτικά ιατρικά αποτελέσματα έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές, στην ειδική επιστημονική επιτροπή της ΕΑΖΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Πάρκων και Ενυδρείων), της οποίας είμαστε μέλος, καθώς και σε εξειδικευμένους κτηνιάτρους στο εξωτερικό, οι οποίοι μας έχουν προταθεί από οργανισμούς όπως το Born Free και το Wild Cat Sanctuary στις Η.Π.Α. Παράλληλα σε συνεργασία και μετά από αίτημά μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συστήνεται επιτροπή με την συμμετοχή εξειδικευμένων κτηνιάτρων, τόσο του Πάρκου μας, όσο και από άλλους φορείς, καθώς και καθηγητών πανεπιστημίου με σκοπό την ασφαλέστερη λήψη αποφάσεων για την μετέπειτα διαχείριση και υποστήριξη της υγείας του.

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε σε επαφή με εξειδικευμένο rescue center στην Ευρώπη, το οποίο φιλοξενεί τίγρεις και προτίθεται να το αναλάβει, αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του».

4

Ειδήσεις σήμερα:

“DRAGONS’ DEN”: Επενδύσεις 75000 ευρώ στο επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1 για έκτακτο βοήθημα, αυξήσεις στο Δημόσιο και κατώτατο μισθό

Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια