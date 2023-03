Αθλητικά

ΟΦΗ - Λεβαδειακός: “χρυσός” βαθμός για τους Βοιωτούς

"Ανάσα" η ισοπαλία για τον Λεβαδειακό που παλεύει για την παραμονή του στη SuperLeague.

Ισόπαλη 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό στο «Θ. Βαρδινογιάννης», στην πρεμιέρα των play out της Super League. Ο βαθμός της ισοπαλίας πάντως ευνοεί του Βοιωτούς, οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Ο Νίκας άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 48΄, ενώ ο Μπάκιτς ισοφάρισε στο 73΄ για τους Κρήτες.

Μοιρασμένες ήταν ευκαιρίες για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να απειλεί την εστία του Γκροφ με κεφαλιά στο 15΄ και τον Λεβαδειακό να αγγίζει το 1-0 με τον Πασαλίδη δέκα λεπτά αργότερα.

Στην επανάληψη οι Βοιωτοί ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, όταν στο 48ο λεπτό ο Γιαννιώτας εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Νίκας πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήλεγξε την κατοχή στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και στο 73΄ ισοφάρισε με τον Μπάκιτς, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πασαλίδης, Νέιρα, Μεγιάδο - Βινίσιους, Γκροφ

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βλάντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Βούρος, Πασαλίδης (64' Περέα), Διαμαντής, Λάρσον, Μεγιάδο, Ντιουσέ (64' Νέιρα), Τοράρινσον, Μπάκιτς (80' Γκρόνινγκ), Ντίκο, Μπαλογιάννης (72' Μπιφουμά)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ((Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Βινίσιους, Τσάπρας, Παζ (53' Ντεντάκης), Λιάγας, Χαμόντ, Μεχία (84' Μπελμόντ), Παναγιώτου, Νίκας (85' Τορό), Σαχπεκίδης (85' Σκβάρκα), Γιαννιώτας (53' Γερεμέγεφ)

