Ατρόμητος - Ιωνικός: άνετη νίκη για τους Περιστεριώτες

Άνετος βαθμολογικά ο Ατρόμητος μετά και από τη νίκη του κόντρα στον Ιωνικό.

Ο Ιωνικός ήθελε οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα για να κάνει βήμα παραμονής και είχε τις φάσεις για να σκοράρει, δεν το έκανε όμως και τελικά το πλήρωσε με ήττα με 2-0 από τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι άνετος βαθμολογικά και βασικά περιμένει το τέλος της σεζόν αφού δεν έχει κάποιο κίνητρο στα πλέι άουτ.

Θα περίμενε κανείς ότι οι φιλοξενούμενοι θα έμπαιναν δυνατά στο παιχνίδι ψάχνοντας το γκολ, αλλά τελικά τα πράγματα δεν έγιναν έτσι… Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να δώσουν γρήγορο ρυθμό και το πρώτο 15λεπτο πέρασε χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα, για να ακολουθήσει λίγο μετά και συγκεκριμένα στο 19? το γκολ των γηπεδούχων με τον Καμαρά, ο οποίος πήρε τη μπάλα μετά τις κερδισμένες κόντρες του Τζαβίδα και απέφυγε και τον Χουτεσιώτη πλασάροντας στην κενή εστία για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης είχε ευκαιρία και για δεύτερο γκολ στο 30? αλλά ο τερματοφύλακας απέκρουσε, με τους Νικαιώτες να βγαίνουν μπροστά στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και να έχουν δύο φάσεις. Ο Γιαννιώτης, όμως, απέκρουσε τόσο το σουτ του Φαντιγκά στο 38? όσο και αυτό του Σεμπά στο 43?, διατηρώντας το προβάδισμα για τον Ατρόμητο.

Ατρόμητος: Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κέσχριντα, Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης, Γκονζάλες (67? Φριντγιόνσον), Καμαρά (80? Κούεν), Έρλινγκμαρκ, Κλωναρίδης (46? Ροτάριου), Τζαβίδας (58? Κιάρτανσον), Ρομπάιγ (80? Τζοβάρας).

Ιωνικός: Χουτεσιώτης, Σόουζα, Βαλεριάνος, Μύγας, Ρομάο, Λοβέρα (55? Μασάς), Σάκιτς, Φαντιγκά (73? Μάνος), Κάνιας, Σεμπά (81? Καμπράλ), Μαντζής.

