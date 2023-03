Αθλητικά

Ιωνικός - Περιστέρι: νίκη σαν σε προπόνηση για την ομάδα του Σπανούλη

Εντυπωσιακή νίκη για το Περιστέρι κόντρα στον Ιωνικό.

"Περίπατο" έκανε το Περιστέρι κόντρα στον Ιωνικό που έπαιζε εντός έδρας οδεύοντας περος στο φινάλε της regular season στη Basket League, στον δρόμο για την εξασφάλιση της τρίτης θέσης.

Παρά τα προβλήματα, ο Ιωνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι, με τον Ραϊσόν Σίμονς να κάνει τη διαφορά. Οι παίκτες του Φοίβου Κωστή είχαν εξαιρετικό επιθετικό ρυθμό και με 4/4 τρίποντα από τον 30χρονο περιφερειακό έφτασαν στο +9 (21-12 στο 6'), προκαλώντας την έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη. Το τάιμ άουτ που πήρε και η είσοδος του Δημήτρη Μωραΐτη στο παρκέ άλλαξαν τα δεδομένα πολύ γρήγορα για το Περιστέρι bwin, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο "Χ" (27-27).

Από την στιγμή που η ορμητικότητα των γηπεδούχων είχε περιοριστεί, τα πράγματα έγιναν πιο απλά για τους φιλοξενούμενους. Ο Ίαν Χάμερ και ο Αλέκσα Ραντάνοβ ήταν πλέον αυτοί που ηγούνταν για τους κυανοκίτρινους, οι οποίοι σκόραραν κατά ριπάς στη δεύτερη περίοδο. Έτσι, πολύ γρήγορα εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι το +21 (34-55 στο 18'), δείχνοντας πως δεν επρόκειτο να... διαπραγματευτούν περισσότερο τη νίκη.

Το δεύτερο μέρος ήταν επί της ουσίας διαδικαστικού χαρακτήρα. Όσο κι αν προσπαθούσε ο Ραϊσόν Σίμονς να αλλάξει την ιστορία του αγώνα, κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο. Οι περισσότερες επιλογές των φιλοξενούμενων σε περιφέρεια και ρακέτα αρκούσαν για να καταπνίξουν κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης του Ιωνικού, με το προβάδισμα του Περιστερίου bwin να μένει σε διψήφια επίπεδα μέχρι το φινάλε.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κατραχούρας - Μαλαμάς - Καρπάνος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-27, 41-57, 62-79, 75-102.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κωστής): Νούνιεζ Καστίγιο 2 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σίμονς 26 (8/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Αρσενόπουλος 12 (2/6 τρίποντα), Λέισι 11 (4 ασίστ, 3 λάθη), Αγγελόπουλος, Μπέμπης, Χένρι 4, Κιούσης 1, Πετανίδης 3 (1), Κορκοντζέλος 1, Μάντζαρης (0/3 τρίποντα, 1 ασίστ, 2 λάθη), Χόκινς 11.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BWIN (Σπανούλης): Μπίλαν 11 (4/6 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 2, Πουλιανίτης 2, Ντένμον 19 (4/7 τρίποντα), Κασελάκης (0/5 σουτ), Κόουλμαν 6, Μωραΐτης 18 (4/7 τρίποντα, 5 κλεψίματα), Ραντάνοβ 15 (1), Περσίδης, Χουγκάζ 13 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χάμερ 15 (7/7 δίποντα, 0/1 τρίποντομ. 1/4 βολές, 7 ασίστ), Ζούγρης 1.

