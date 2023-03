Κόσμος

Γερμανία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία 12χρονης

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της στυγερής δολοφονίας της 12χρονης από τις ανήλικες φίλες της.

Φρικιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία της 12χρονης που συγκλόνισε την Γερμανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο καβγάς για ένα αγόρι φέρεται να οδήγησε τις δύο μαθήτριες στο άγριο έγκλημα στη Γερμανία, μαχαιρώνοντας τη 12χρονη συμμαθήτριά τους, Luise.

Οι δύο μαθήτριες, ηλικίας 12 και 13 ετών, φέρονται να δημοσίευσαν ένα βίντεο στο TikTok με τις ίδιες να χορεύουν, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της 12χρονης την οποία μαχαίρωσαν πάνω από 30 φορές. Και κάτω από το βίντεο, σχολίασαν συμμαθητές τους αφήνοντας να εννοηθεί ότι εμπλέκεται ένα αγόρι στην υπόθεση.

«Πώς μπορέσατε να το κάνετε αυτό;» και «δεν μπορώ να το πιστέψω» είναι μερικά από τα σχόλια των συμμαθητών τους, κάτω από το βίντεο, στις δύο ανήλικες δράστιδες του εγκλήματος ενώ μερικά σχόλια απεύθυνονταν και στο νεαρό θύμα: «Όταν η καρέκλα σου στην τάξη ήταν άδεια σήμερα το πρωί, όλοι ξέραμε τι είχε συμβεί».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, τα δύο κορίτσια τη σκότωσαν «για εκδίκηση» αφού το θύμα είχε αποκαλύψει σε έναν ενήλικα ότι την εκφόβιζαν επί μήνες.

Το χρονικό της δολοφονίας της 12χρονης Λουίζ

Οι δύο μαθήτριες, 12 και 13 ετών, ομολόγησαν ότι σκότωσαν τη 12χρονη μετά από πιέσεις των γερμανικών Αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που συγκλόνισε τη χώρα, το θύμα, η 12χρονη Λουίζ, εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου αφού έφυγε από το σπίτι μιας φίλης της κοντά στην πόλη Freudenberg, στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Το πτώμα της βρέθηκε την επόμενη ημέρα σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σπίτι της μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ η αιτία θανάτου ήταν τα πολυάριθμα τραύματα από μαχαίρι και η επακόλουθη απώλεια αίματος. Ο εισαγγελέας του Κόμπλεντς Μάριο Μανβάιλερ ανέφερε ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη σεξουαλικού εγκλήματος».

Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι την είχαν σκοτώσει δύο συνομήλικές της, οι οποίες μετά από ερωτήσεις των αστυνομικών «έσπασαν» και ομολόγησαν το έγκλημα. Τα δύο κορίτσια «έκαναν δηλώσεις σχετικά με το θέμα και στο τέλος παραδέχθηκαν το έγκλημα», δήλωσε ο Φλόριαν Λόκερ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωποκτονιών.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη βρει το μαχαίρι ή τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

