Superleague - ΠΑΣ Γιάννινα: νίκη παραμονής για τη Λαμία

Με πρωταγωνιστή τον Βέργο, η Λαμία πήρε τη νίκη κόντρ στον ΠΑΣ Γιάννινα.

«Άλμα» παραμονής έκανε η Λαμία μετά τη νίκη της με 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Αθ. Διάκος», στην πρεμιέρα των play out της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Νίκος Βέργος, ο οποίος με δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο (12΄, 45+1΄) «κλείδωσε» πρόωρα το «τρίποντο», τοποθετώντας την ομάδα του πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα της Φθιώτιδας έμεινε με δέκα παίκτες στο 53΄, μετά την αποβολή του Ντε Βινσέντι, ενώ λίγο πριν το φινάλε αποβλήθηκε και ο Μανούσος, αντικρίζοντας και αυτός δεύτερη κίτρινη.

Ο Βέργος έδειξε από την αρχή του αγώνα τις διαθέσεις του, χάνοντας αρχικά ευκαιρία στο 9΄ και γράφοντας το 1-0 τρία λεπτά αργότερα. Συγκεκριμένα, στο 12΄ ο Μαρτίνεθ επιχείρησε σουτ από μακριά, με την μπάλα να βρίσκει στον Μπακαδήμα και να αλλάζει πορεία. Ο Τσιντώτας προσπάθησε μάταια να ελέγχει και ο Βέργος που ακολουθούσε βρήκε εύκολα δίχτυα.

Η Λαμία συνέχισε να απειλεί και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είδε τον Βέργο να πιάνει την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ, και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 53΄ παίκτες, μετά την αποβολή του Ντε Βιντσέτι με δεύτερη κίτρινη, αλλά και πάλι δεν απειλήθηκαν από τον ΠΑΣ που είχε πρόβλημα στη δημιουργία και στο τελείωμα των φάσεων. Στο 67΄ υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή μετά από πρόβλημα που προέκυψε με το VAR, ενώ το υπόλοιπο της αναμέτρησης κύλησε χωρίς ανατροπές για τους γηπεδούχους.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Βιντσέτι, Μανούσος - Πήλιος, Μορέιρα, Τσιντώντας

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Ντε Βιντσέτι, Μανούσος

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ: Γκαραβέλης, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Αμπάντα (70' Σαραμαντάς), Μαρτίνεθ (66' Σλίβκα), Τζανδάρης, Νούνιες (66' Μπεχαράνο), Ντε Βινσέντι, Τσιλούλης (82' Καραμάνος), Βέργος (82' Μανούσος)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Τσιντώτας, Τσάβος (82' Λώλης), Μπακαδήμας, Εραμούσπε, Πήλιος, Τζίμας (66' Λεό), Λιάσος (46' Μπιλμπάο), Τζίνο, Μορέιρα (82' Παμλίδης), Ριένστρα (58' Ροσέρο), Μπάλαν.

