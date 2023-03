Κοινωνία

Μαραθώνας: Ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Πού εντοπίστηκε ο άτυχος ψαροντουφεκάς.

Νεκρός εντοπίστηκε το Σάββατο 69χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος αγνοείτο από νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ''ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ'' του Δήμου Μαραθώνα.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του από ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δύο περιπολικά οχήματα Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, καθώς και ιδιώτης δύτης.

Δυστυχώς, ο 69χρονος εντοπίστηκε από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. εγκλωβισμένος χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδη περιοχή εντός κολπίσκου, περί τα 300 μ. νότια από την περιοχή Αγίας Μαρίνας Ραμνούντας. Μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

