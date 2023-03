Τεχνολογία - Επιστήμη

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου (εικόνες)

Την Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα είχε εκτοξεύσει διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM), λίγες μόλις ώρες πριν από την άφιξη του προέδρου της Νότιας Κορέας στο Τόκιο.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας (ή Ανατολική Θάλασσα όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο), σύμφωνα με το γενικό επιτελείο Εθνικής Άμυνας στη Σεούλ.

Ο βορειοκορεατικός πύραυλος έπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ, μεταδίδει το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων NHK.

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί Ουάσινγκτον και Σεούλ ότι κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση στην κορεατική χερσόνησο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία «Ασπίδα Ελευθερίας», τα μεγαλύτερα εδώ και χρόνια στην περιοχή στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

