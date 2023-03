Υγεία - Περιβάλλον

Κως: Τούρκοι δίνουν δωρεάν ακτοπλοϊκά για μετάβαση σε νοσοκομείο της Αλικαρνασσού! (βίντεο)

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Οι υπερσύγχρονες τουρκικές κλινικές που διαφημίζονται έχουν γιατρούς και προσωπικό που μιλάει ελληνικά!

Για μια τραγική εικόνα στο νοσοκομείο της Κω κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι εκεί έναν μήνα πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας πάνω από 1.500.000 άνθρωποι θα βρεθούν στο νησί.

Κάτοικος του νησιού, ο κ. Σεγρέδος μίλησε το πρωί της Κυριακής στο "Στούντιο με Θέα" για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο του νησιού και είπε πωσ "καθημερινά έρχονται στα κινητά μας διαφημίσεις από νοσοκομείο της Τουρκίας που μας "δίνει" και προσφορές για τη νοσηλεία μας. Είμαστε το νησί του Ιπποκράτη και τους τελευταίους 8 μήνες δεν έχουμε ούτε παθολόγο" είπε ο κ. Σεγρέδος.

Όπως συμπλήρωσε "έχουμε 1.500.000 τουρίστες το καλοκαίρι με 5.000 δυνητικούς ασθενείς και δεν έχουμε προσωπικό. Ένας γιατρός στο παρελθό δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα 24 ώρες το 24ωρο, όμως δεν άντεξε"

"Απελπισική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο μας. Είμαστε 40.000 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι και δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να μετακινούνυται συνέχεια για ιατρική παρακολούθηση" ανέφερε στο "Στούντιο με Θέα" η Γαρυφαλιά Καρανάσιου, πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου.

"Πολλοί είναι οι κάτοικοι που βάζουν μέσον βουλευτές για να γινει άμεσα η διακομιδή τους σε γειτονικού νησιού νοσοκομείο" λέει η κ. Καρανάσιου, εξηγώντας πως τα προβλήματα απλώνονται σε πολλά μέτωπα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένα νησί που αριθμεί περίπου 40.000 μόνιμους κατοίκους εξυπηρετείται μόνο από ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς -όπως εξηγεί η κ. Καρανάσιου- υπάρχουν άλλα δύο οχήματα από δωρεά που παραμένουν παρκαρισμένα λόγω έλλειψης προσωπικού.









Τι υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας

Το υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει: «Στο νοσοκομείο της Κω υπηρετούν 179 εργαζόμενοι εκ των οποίων 35 γιατροί και 79 νοσηλευτές. Ειδικά για την έλλειψη παθολόγων έχει γίνει μετακίνηση από άλλη νοσηλευτική δομή της 2ης ΥΠΕ παθολόγου που καλύπτει τις ανάγκες ενώ έχουν προκηρυχθεί και 2 θέσεις παθολόγων. Στο παρελθόν είχαν προκηρυχθεί εκ νέου οι θέσεις και οι προκηρύξεις είχαν αποβεί άγονες.

Στο συγκεκριμένο ωστόσο νοσοκομείο υπηρετούν και επτά γενικοί γιατροί, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Παράλληλα ειδικά για το καλοκαίρι έχει γίνει πρόσκληση για γιατρούς με επιπλέον αμοιβή 1.800 ευρώ τον μήνα πέρα του μισθού. Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στελέχωσης στα νησιά μας, με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη όλων των κενών των ακριτικών μας νησιών παρέχοντας επιπλέον κίνητρα 1.800 ευρώ σε κάθε γιατρό τον μήνα και 1.200 ευρώ σε κάθε νοσηλευτή πλέον των μισθών που λαμβάνουν για κάθε μετακίνηση».

Τα προβλήματα στα ακριτικά μας νησιά μπορούν να λυθούν με τις νέες διατάξεις.Στις άγονες προκηρύξεις πλήρους απασχόλησης βγαίνουν θέσεις μερικής απασχόλησης και θεσμοθετήσαμε κίνητρα 1.800 ευρώ τον μήνα πλέον του μισθού για κάθε γιατρό που μετακινείται https://t.co/YZZcDpPDdr — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 14, 2023





