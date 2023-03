Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)

Η Αντιπρόεδρος του Σωματείου τους μίλησε στον ΑΝΤ1, για τις σημαντικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια των πτήσεων.

Με ελλείψεις προσωπικού και τεχνολογικά συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας λειτουργούν και οι «σταθμάρχες του αέρα». Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αεροελεγκτές και τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την κυκλοφορία των αεροσκαφών σε μεγάλα και μικρά αεροδρόμια εκφράζουν την αδυναμία να εξυπηρετηθεί ο τεράστιος όγκος πτήσεων στη χώρα, ενόψει και της τουριστικής περιόδου, λόγω της υποστελέχωσης.

Η αντιπρόεδρος της ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας,η κ. Τόκη μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για τις ελλείψεις στον κλάδο των ελεγκτών. "Θέλω να ξεκινήσω αναφέροντας πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των επιβατών πτήσεων, παρά μόνο ζήτημα καθυστερήσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης" είπε χαρακτηριστικά ενώ συνέχισε λέγοντας πως "υπολογίζονται περίπου 35 πτήσεις την ημέρα και εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μετά βίας τις 28, στις υπόλοιπες 7 υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις".

Σχετικά με την υποστελέχωση που παρατηρείται η κ. Τόκη είπε πως "είμαστε 549 ενεργοί ελεγκτές, με μείωση στις οργανικές θέσεις κατά 20%, ενώ η τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ έγινε το 2015"

Σχετικά με την παλαιότητα των συστημάτων τόνισε πως "είναι 24 ετών, ενώ είθισται κάθε 10-12 χρόνια να αλλάζουν τα συστήματα αυτά , κάτι που στην περίπτωσή μας δεν συνέβη¨.

"Ραντάρ υπάρχουν σε διάφορα σημεία της χώρας όμως σε μόνο ορισμένα αεροδρόμια υπάρχει εξυπηρέτηση ραντάρ. Σε αεροδρόμιο όπως αυτό της Μυκόνου και της Σαντορίνης, που δεν διαθέτουν αυτό το σύστημα ο ελεγκτής δουλεύει με αναφορές θέσεις" επισήμανε η ίδια σχετικά με τον τρόπο που εργάζονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αναφερόμενη και στο "μαύρο" που είχε πέσει πριν μερικά χρόνια στο παλαιό αεροδρόμιο του " Ελεληνικού" χαρακτηρίζοντάς το ως ένα πολύ σημαντικό συμβάν που οφειλόταν σε αστοχία στην συντήρηση του συστήματος στο κέντρο ελέγχου.

Τις κρίσιμες ελλείψεις και στα συστηματα αεροναυτιλίας καταγγέλλει και η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ). Με έγγραφό τους ζητούν για άλλη μια φορά να επιλυθούν βασικά ζητήματα και κυρίως το θέμα με τις βλάβες στα ραντάρ, ενώ καταγγέλλουν ότι η δυτική περιοχή του Υμηττού μενει μερικώς ακάλυπτη από ραντάρ.

Συγκεκριμένα αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως έχουν περάσει δύο χρόνια από τον εμπρησμό και την ολική καταστροφή του ραντάρ διαδρομής (en route) στον Αττάβυρο της Ρόδου και ρωτούν για ποιό λόγο η διοίκηση της ΥΠΑ από την επόμενη μέρα της δολιοφθοράς, δεν προέβη σε κατεπείγουσες διαδικασίες για την προμήθεια νέου. «Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Radar έχει ενταχθεί σε μία ευρύτερη διαδικασία προμήθειας συστημάτων εκσυγχρονισμού της ΥΠΑ δεν αναιρεί ότι υπάρχει εδώ και δύο χρόνια η ανάγκη αντιμετώπισης της όλως έκτακτης αυτής συνθήκης. Θα μπούμε στη θερινή περίοδο του 2023, η οποία ξεκινάει σε λίγες μέρες, με κάλυψη του νοτιοανατολικού τομέα του FIR μόνο από το Radar Καρπάθου το οποίο λόγω παλαιότητας εμφανίζει συχνά βλάβες; Τρέχουμε τώρα άρον άρον να εντάξουμε στο σύστημα το Radar της Κύπρου. Σε ενδεχόμενη βλάβη του radar Καρπάθου το καλοκαίρι, θα μείνουμε με μονή κάλυψη από ένα Radar που ανήκει σε τρίτη χώρα;» ρωτούν.

Επισημαίνουν επίσης ότι κλείνουν 2 χρόνια από τότε που η επιτροπή παραλαβής του νέου κεντρικού συστήματος επικοινωνιών αεροναυτιλίας VCRS στο κτίριο του Ελληνικού (σύμβαση 3/2019), διαπίστωσε ότι υπάρχουν προβλήματα στην παραλαβή του συγκεκριμένου συστήματος. «Αυτή τη στιγμή οι ΗΜΑΕΚ κρατάμε όρθιο το κύριο και το εφεδρικό σύστημα επικοινωνιών τα οποία είναι 30 ετών, ήδη αρκετά παλαιά».

