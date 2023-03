Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Γιατί υπήρξε πλήρης άρση των μέτρων

Τι αναφέρει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την πορεία της πανδημίας τους επόμενους μήνες, εν μέσω τουριστικής περιόδους και πως εξηγεί την πλήρη άρση των περιορισμών.

Μετά από τρία χρόνια πανδημίας και μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η covid-19 φτάνει στη λήξη της ως έκτακτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία, με την άρση και των τελευταίων μέτρων.

Οι δείκτες παρουσιάζουν σαφή βελτίωση και η εξέλιξη δείχνει πλήρη ύφεση τους επόμενους μήνες, καθώς τα επίπεδα ανοσίας στον πληθυσμό είναι υψηλότατα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Υπογραμμίζει ωστόσο, ότι ο ιός θα παραμείνει «μάθαμε να ζούμε μαζί του, αλλά δεν μας επηρεάζει όπως στην αρχή» και εφιστά την συνέχιση της προσοχής των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

«Εάν συνεχιστεί η κατάσταση όπως βλέπουμε να εξελίσσεται λογικά θα έχουμε την πλήρη ύφεση τους επόμενους μήνες , καθώς τα επίπεδα ανοσίας στον πληθυσμό είναι υψηλότατα, η υβριδική ανοσία (εμβολιασμός και νόσηση) ξεπερνά το 90%. Ο ιός δεν έχει αποδυναμωθεί, έχουμε όμως αυξημένη ανοσία έναντι των διαφόρων μορφών του ιού. Βέβαια η μετάλλαξη του SARS-COV-2 "Ομικρον", είναι λιγότερο παθογόνος από τις προηγούμενες μεταλλάξεις», τονίζει ο κ. Μαγιορκίνης. Όσο για την εξέλιξη της πανδημίας αναφέρει ότι «σίγουρη πρόβλεψη για την πιθανή εμφάνιση κάποιου άλλου στελέχους δεν μπορεί να γίνει, ωστόσο τους τελευταίους μήνες δεν φαίνεται να μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση όπως είχαμε στις προηγούμενες φάσεις, όπου ανά 2 με 3 μήνες είχαμε ένα νέο στέλεχος ανησυχίας».

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στην άρση των περιοριστικών μέτρων

Ο κ. Μαγιορκίνης εξηγεί το σκεπτικό της εισήγησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων την Τετάρτη 14 Μαρτίου για την άρση των περιοριστικών μέτρων με εξαίρεση τις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

«Το γεγονός ότι πλέον η επιδημία έχει περάσει σε ένα αρκετά προβλεπόμενο επίπεδο, σε όλα τα μέρη του κόσμου έχουν αρθεί τα μέτρα, δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγεία εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με την covid-19, το οποίο είναι και το σημείο που δημιουργείται η ανάγκη από την αρχή της αναλογικότητας, να υπάρχουν οριζόντια μέτρα σε χώρους με ευάλωτους πληθυσμούς, η επιτροπή εισηγήθηκε θετικά στο ερώτημα που έθεσε το υπουργείο υγείας για την άρση των μέτρων, εκτός από τα Νοσοκομεία».

Η άρση των μέτρων αφορά την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τη διενέργεια εβδομαδιαίου rapid test από τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όπως εξηγεί ο κ. Μαγιορκίνης η απομόνωση για τους νοσήσαντες παραμένει, απλά γίνεται με κλασσική αναρρωτική άδεια από τον γιατρό.

Μέτρα προστασίας θα συνεχίσουν να ισχύουν σε δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Δηλαδή, χρήση μάσκας, διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για ανεμβολίαστους υγειονομικούς με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) με δική τους δαπάνη και τα μέτρα για ασθενείς και επισκέπτες.

Προστασία των ευάλωτων ομάδων

"Η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19 παραμένει καθώς ο ιός θα είναι μαζί μας, δεν το ξεχνάμε, και για το λόγο αυτό συνιστάται η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιικής θεραπείας για όσους νοσούν. Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Μαγιορκίνης για τους ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι, όπως λέει θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Υπάρχουν όμως λύσεις και θα πρέπει να απευθυνθούν στους γιατρούς τους, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές θεραπευτικές και φαρμακευτικές λύσεις. Αυτό που συστήνεται πάντα σε αυτή την ομάδα πληθυσμού»., καταλήγει ο κ. Μαγιορκίνης, είναι να λαμβάνουν τις ανάλογες προφυλάξεις οι ίδιοι αλλά και το περιβάλλον τους.

πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

