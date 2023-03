Πολιτική

Οικονόμου: Ο Πολακισμός είναι η βασική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Πολακισμός είναι η αιχμή του δόρατος του Συριζαϊσμού,ο κ. Τσίπρας μόνιμα καλύπτει τα ατοπήματα του κ. Πολάκη, τα υιοθετεί » τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο στόχος και η επιδίωξή μας είναι τα μέτρα που ψηφίζονται να υλοποιούνται, να μην μένουν κενό γράμμα. Τα μέτρα αυτά είναι η έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες και υπαρκτές δυσκολίες, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη στην καθημερινότητά της», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «δεν είναι μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού προφανώς και οι δυσκολίες παραμένουν αλλά κοντά σε αυτό υπάρχει μία στήριξη για επίδομα στέγασης, μία στήριξη για τα παιδιά, το market pass, το επίδομα θέρμανσης που αυξήθηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Κοντά στις αυξήσεις που γίνονται στις αποδοχές των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ξεδιπλώνεται μία πολιτική της κυβέρνησης που ενισχύει την ανθεκτικότητα»

Παράλληλα, επισήμανε ότι «παρά τις δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι οι μισθοί στη χώρα μας ήταν και παραμένουν χαμηλοί, κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, όλοι οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σχέση με το 2019 . Επιθυμία και στόχος όλων μας είναι να αυξηθούν οι μισθοί. Η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο στοίχημα της νέας τετραετίας, του πρωωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι αποδοχές όλων να συγκλίνουν ακόμα περισσότερο με τις αποδοχές του μέσου ευρωπαϊκού όρου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος, η επιδίωξη, το σχέδιο του Κυρ. Μητσοτάκη είναι στο τέλος της επόμενης τετραετίας να συγκλίνουμε ακόμα περισσότερο με τον μέσο όρο των μισθών στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για το θέμα των εκλογών και το πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτοδυναμία, ο κ. Οικονόμου απάντησε: «Η τραγωδία των Τεμπών δημιούργησε θυμό, αγανάκτηση, οργή και εν τέλει ένα φοβερό ταρακούνημα στη σκέψη πάρα πολλών συμπολιτών μας. Ήταν απολύτως φυσιολογικό αυτό. Είναι στο δικό μας χέρι, με ειλικρίνεια, με την επιμονή στη λογική καμία συγκάλυψη στη συγκεκριμένη τραγωδία, με σχέδιο για την επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων, για την ανασυγκρότηση των σιδηροδρόμων συνολικά, αλλά με μία συνέπεια και ακόμη μεγαλύτερη επιμονή, είναι στο χέρι μας να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη αυτών των πολιτών».

Για την παρουσία του παραιτηθέντα υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι οποιοσδήποτε έχει να εισφέρει στον δημόσιο διάλογο, οποιοσδήποτε χειρίστηκε ζητήματα και υποθέσιες που αφορούν στο δυστύχημα των Τεμπών, οφείλει να απαντήσει σε ερωτήσεις, να καταθέσει την αποψή του με διαφάνεια, να δώσει πλήρη λογοδοσία στον ελληνικό λαό. Εμείς δεν κρυφτήκαμε στιγμή πίσω από το δάκτυλό μας. Η αλήθεια είναι αυτή που θα απαντήσει και στα ψέμματα και στις συκοφαντίες και στις υπερβολές. Είναι αυτό που απαιτεί η κοινωνία, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στους ανθρώπους που έφυγαν».

«Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του κ. Τσίπρα σε ό,τι αφορά το θέμα του Πολάκη, δείχνει ολοφάνερα την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν. Είναι ο δρόμος της ακρότητας και του διχασμού. Είναι η ουσιαστική ρήξη. Η χθεσινή επιλογή του κ. Τσίπρα, το συγχωροχάρτι στον κ. Πολάκη, είναι η έμπρακτη ρήξη με την κοινωνία, η οποία αναζητά σεβασμό στη Δημοκρατία, στους θεσμούς. Η χθεσινή επιλογή του κ. Τσίπρα είναι η έμπρακτη ρήξη με τήν κοινωνία που επιδιώκει έναν γόνιμο πολιτικό διάλογο», δήλωσε ο κ. Οικονόμου.

«Μέσα στο σώμα του κ. Πολάκη βρίσκεται το πνεύμα του κ. .Τσίπρα. Ο Πολακισμός είναι η βασική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κεντρική πολιτική γραμμή. Αν δει κανείς αυτό που αξιοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως επιχείρημα για να γίνει ακόμα μία κωλοτούμπα και να δοθεί το συγχωροχάρτι στον κ. Πολάκη. Ο Πολακισμός είναι η αιχμή του δόρατος του Συριζαϊσμού. Η χθεσινή επιλογή επανένταξης του κ. Πολάκη δείχνει την κατεύθυνση και τον δρόμο που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας. Ρήξη με την ομαλότητα, την μετριοπάθεια, τη λογική, τον σεβασμό στους κανόνες της Δημοκρατίας και τους θεσμούς », πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η χώρα μας και η Δημοκρατία μας έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την τοξικότητα και τις ακρότητες. Ο λόγος του κ. Πολάκη αποτελεί την αιχμή του δόρατος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας μόνιμα καλύπτει τα ατοπήματα του κ. Πολάκη, τα υιοθετεί », πρόσθεσε.

Για την αποχώρηση του πρώην Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «όλοι πρέπει να περιβάλουμε με εμπιστοσύνη τη δουλειά που κάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με τις επιτυχίες και τις καλές στιγμές που έχουν, με τις κινήσεις που χρήζουν διόρθωσης, με τις αστοχίες που πρέπει να επισημαίνουμε. Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην αστυνομία είναι απαραίτητα προϋπόθεση για την εύνομη λειτουργία της συντεταγμένης πολιτείας και οφείλουμε όλοι να περιφρουρούμε ».

Στο θέμα του Παύλου Πολάκη αναφέρθηκαν και οι πολιτικοί που ήταν καλεσμένοι το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή 'Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1: Γιάννης Πλακιωτάκης, Νίκος Φίλης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Κώστας Ζαχαριάδης και Μιχάλης Καρχιμάκης:

Πηγή: skai.gr

