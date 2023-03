Αθλητικά

Formula 1: Το Grand Prix στην Σαουδική Αραβία απόψε σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Αποκλειστική μετάδοση του αγώνα, πλούσιο παρασκήνιο πριν την δοκιμασία του αγώνα και ανάλυση μετά την καρό σημαία, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Το 2ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, που θα διεξαχθεί στην πίστα του «JEDDAH CORNICHE CIRCUIT» στη Σαουδική Αραβία, έρχεται απόψε στις 19:00 σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Στην παραλία της Τζέντα ο Κάρστεν Τίλκε έχει σχεδιάσει μια μοναδική διαδρομή: 27 στροφές, χωρίς ανάσα, με τέρμα γκάζι στο 80% της απόστασης, δηλαδή στα 4.9km από τα 6.1km της απόστασης ενός γύρου.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπορέσει κάποιος οδηγός να κοντράρει το Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε πέρυσι στην Τζέντα την 1η του νίκη στη σεζόν, αλλά και στη συγκεκριμένη διαδρομή. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο δύο αγώνες στην πίστα της Σαουδικής Αραβίας: Το 2021 κέρδισε ο Χάμιλτον, ενώ πέρυσι νικητής βγήκε ο Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull έδωσε μεγάλη μάχη με το Σαρλ Λεκλέρκ για τη νίκη πέρυσι και την κέρδισε την τελευταία στιγμή στις λεπτομέρειες. Μπορεί το σκηνικό να είναι διαφορετικό φέτος;

Πάντως, στις χθεσινές κατατακτήριες δοκιμές ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετάδοση της Red Bull, έσπασε ένα ακραξόνιο, πιθανόν και από χτύπημα στα κερμπ, και δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q3. Ως τότε ήταν ταχύτερος σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών και το Q1. Ο πρωταθλητής ξεκινά σήμερα από την 15η θέση, εκτός απροόπτου (αν χρειαστεί κάποια αλλαγή που επισύρει ποινή). Ο Σέρτζιο Πέρεζ κατάφερε, όμως, να κάνει τη δουλειά για τη Red Bull και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα της RB19, ώστε να πάρει την pole. Ο Μεξικάνος έκανε επίδοση ίδια με την περσινή και πήρε, όπως και πέρυσι, την pole. Πίσω του ο Σαρλ Λεκλέρκ έκανε ότι καλύτερο μπορούσε με τη Ferrari, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, υπολείπονταν 2 δέκατα.

Ο Μονεγάσκος θα ξεκινήσει σήμερα 10 θέσεις πιο πίσω από την 12η θέση. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προσπάθειά του να αναρριχηθεί, αλλά και να κρατήσει πίσω του τον κόκκινο Ταύρο του πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Στις δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με την νευρική SF23. Φεύγοντας από τη 2η θέση ο Λεκλέρκ, θα βρεθεί στην 1η σειρά της εκκίνησης ο Αλόνσο με την Aston Martin. Από την ακάθαρτη πλευρά της πίστας, ο Ισπανός θα προσπαθήσει να κρατηθεί μπροστά από το Ράσελ που έφερε την Mercedes στην 2η σειρά της εκκίνησης. Η Ferrari του Σάινθ θα είναι πίσω από την Aston Martin του Αλόνσο με εκατομμύρια Ισπανούς να καρδιοχτυπούν για την πρώτη στροφή. O Αλόνσο στις δηλώσεις του τόνισε πως το μονοθέσιό του είναι καλύτερο σε ρυθμό αγώνα.

Απόψε, λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα της εκκίνησης έχουμε μια Red Bull, δυο Aston Martin, μια Ferrari, δυο Mercedes, δυο Alpine μια McLaren και μια Haas. Ο Όσκαρ Πιάστρι εντυπωσίασε χθες με την ταχύτητά του, το ίδιο και ο Χούλκενμπεργκ που θα ανέβει στην 5η σειρά λόγω της ποινής του Λεκλέρκ. Αντίθετα, ο Χάμιλτον απογοήτευσε με την επίδοσή του που είναι 4 δέκατα πιο αργή από την άλλη Mercedes. Εκτός δεκάδας φυσιολογικά έμειναν οι Alfa Romeo, οι Williams, οι Alpha Tauri. Μηχανικό πρόβλημα υποχρέωσε το Νόρις με την άλλη McLaren να εγκαταλείψει, ενώ προβλημάτισε με την επίδοσή του ο Μάγκνουσεν με την άλλη Haas.

Μία ώρα πριν τον αποψινό αγώνα, στις 18:00 έρχεται στο ΑΝΤ1+ το «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Εκεί, θα δούμε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του αγωνιστικού διευθυντή της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, αλλά και τον 92χρονο Μπέρνι Έκλεστοουν, άλλοτε ισχυρό άντρα της F1, να μιλά για τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για να φιλοξενήσει η χώρα μας, Grand Prix. Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα που θα παρακολουθήσουμε αφορά στη μεγάλη νύχτα του billionaire Λώρενς Στρολ στο Μπαχρέιν. Στο στούντιο θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά για να μας μεταφέρει την πιο λαμπερή και lifestyle πλευρά της Formula 1, ενώ η εκπομπή θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης, με σχόλια και αναλύσεις.

Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ, από τη θέση του οδηγού, το σχόλιο θα κάνει ο αγωνιζόμενος στην Ιταλική FIA Formula 4, Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Απόψε στις 19:00 οι κινητήρες ανάβουν, τα κόκκινα φώτα σβήνουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για 2ο συναρπαστικό Grand Prix της χρονιάς. Λάβετε θέσεις!

